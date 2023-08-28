28 августа 2023

Коммунальщики Ханты-Мансийска слили опасные отходы в реку

© Служба новостей «URA.RU»
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Город летом. Сургут, водосточная труба, водосток, канализация, слив
Водным биологическим ресурсам и среде их обитания причинен вред Фото:

Коммунальщики городского предприятия «Водоканал» Ханты-Мансийска сбрасывали неочищенные сточные воды в реку Иртыш, чем причинили вред природе. Природоохранная прокуратура засудила предприятие и обязала возместить ущерб.

«В результате сброса загрязненных сточных вод реке, водным биологическим ресурсам и среде их обитания причинен вред. Его оценили в сумму свыше 4,89 миллиона рублей. Природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление с требованием возместить ущерб, причиненный природной среде», — говорится на сайте окружной прокуратуры.

Суд удовлетворил иск надзорного ведомства. Исполнение решения прокуратура поставила на контроль.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пойковском предприятие «Управление тепловодоснабжения» сбрасывало загрязняющие вещества в протоку Очимкина без разрешения. Природоохранный прокурор ХМАО также обязал устранить нарушения.

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Коммунальщики городского предприятия «Водоканал» Ханты-Мансийска сбрасывали неочищенные сточные воды в реку Иртыш, чем причинили вред природе. Природоохранная прокуратура засудила предприятие и обязала возместить ущерб. «В результате сброса загрязненных сточных вод реке, водным биологическим ресурсам и среде их обитания причинен вред. Его оценили в сумму свыше 4,89 миллиона рублей. Природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление с требованием возместить ущерб, причиненный природной среде», — говорится на сайте окружной прокуратуры. Суд удовлетворил иск надзорного ведомства. Исполнение решения прокуратура поставила на контроль. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пойковском предприятие «Управление тепловодоснабжения» сбрасывало загрязняющие вещества в протоку Очимкина без разрешения. Природоохранный прокурор ХМАО также обязал устранить нарушения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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