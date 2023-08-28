Коммунальщики Ханты-Мансийска слили опасные отходы в реку

29 августа 2023 в 14:12 Размер текста - 17 +

Водным биологическим ресурсам и среде их обитания причинен вред Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Коммунальщики городского предприятия «Водоканал» Ханты-Мансийска сбрасывали неочищенные сточные воды в реку Иртыш, чем причинили вред природе. Природоохранная прокуратура засудила предприятие и обязала возместить ущерб. «В результате сброса загрязненных сточных вод реке, водным биологическим ресурсам и среде их обитания причинен вред. Его оценили в сумму свыше 4,89 миллиона рублей. Природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление с требованием возместить ущерб, причиненный природной среде», — говорится на сайте окружной прокуратуры. Суд удовлетворил иск надзорного ведомства. Исполнение решения прокуратура поставила на контроль. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пойковском предприятие «Управление тепловодоснабжения» сбрасывало загрязняющие вещества в протоку Очимкина без разрешения. Природоохранный прокурор ХМАО также обязал устранить нарушения.

Коммунальщики городского предприятия «Водоканал» Ханты-Мансийска сбрасывали неочищенные сточные воды в реку Иртыш, чем причинили вред природе. Природоохранная прокуратура засудила предприятие и обязала возместить ущерб. «В результате сброса загрязненных сточных вод реке, водным биологическим ресурсам и среде их обитания причинен вред. Его оценили в сумму свыше 4,89 миллиона рублей. Природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление с требованием возместить ущерб, причиненный природной среде», — говорится на сайте окружной прокуратуры. Суд удовлетворил иск надзорного ведомства. Исполнение решения прокуратура поставила на контроль. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пойковском предприятие «Управление тепловодоснабжения» сбрасывало загрязняющие вещества в протоку Очимкина без разрешения. Природоохранный прокурор ХМАО также обязал устранить нарушения.