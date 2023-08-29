Роспотребнадзор: ситуация с энтеровирусом в Свердловской области напряженная

30 августа 2023 в 10:39 Размер текста - 17 +

В Свердловской области часто регистрировали случаи заболеваемостью энтеровирусной инфекцией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловская область вошла в число регионов, где в канун учебного года ситуация с распространением энтеровирусной инфекцией (ЭВИ) напряженная. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора. «В ряде регионов ситуация с ЭВИ остается достаточно напряженной. Так, массовые случаи ЭВИ наблюдаются в Свердловской области, Хабаровском крае, городах Севастополе и Москве», — говорится в сообщении санврачей. При этом наиболее сложная ситуация складывается в Саратовской области, где за семь месяцев зарегистрировали 101 случай заболеваемостью ЭВИ. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила взять на контроль объекты риска, в том числе школы и садики. Мониторить, насколько эффективны утренние фильтры в учреждениях, разобщать большие детские коллективы, временно ограничить мероприятия с массовым скоплением детей. Ранее URA.RU сообщало, что в детских садах Ревды (Свердловская область) произошло массовое отравление воспитанников. Были зарегистрированы случаи заболевания норовирусной инфекцией в следующих детсадах: № 50, 34 и 17.

Свердловская область вошла в число регионов, где в канун учебного года ситуация с распространением энтеровирусной инфекцией (ЭВИ) напряженная. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора. «В ряде регионов ситуация с ЭВИ остается достаточно напряженной. Так, массовые случаи ЭВИ наблюдаются в Свердловской области, Хабаровском крае, городах Севастополе и Москве», — говорится в сообщении санврачей. При этом наиболее сложная ситуация складывается в Саратовской области, где за семь месяцев зарегистрировали 101 случай заболеваемостью ЭВИ. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила взять на контроль объекты риска, в том числе школы и садики. Мониторить, насколько эффективны утренние фильтры в учреждениях, разобщать большие детские коллективы, временно ограничить мероприятия с массовым скоплением детей. Ранее URA.RU сообщало, что в детских садах Ревды (Свердловская область) произошло массовое отравление воспитанников. Были зарегистрированы случаи заболевания норовирусной инфекцией в следующих детсадах: № 50, 34 и 17.