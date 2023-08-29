29 августа 2023

Роспотребнадзор: ситуация с энтеровирусом в Свердловской области напряженная

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация от ковида. Екатеринбург, прием у врача, участковый врач, терапевт, доктор, осмотр у врача
В Свердловской области часто регистрировали случаи заболеваемостью энтеровирусной инфекцией Фото:

Свердловская область вошла в число регионов, где в канун учебного года ситуация с распространением энтеровирусной инфекцией (ЭВИ) напряженная. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

«В ряде регионов ситуация с ЭВИ остается достаточно напряженной. Так, массовые случаи ЭВИ наблюдаются в Свердловской области, Хабаровском крае, городах Севастополе и Москве», — говорится в сообщении санврачей. При этом наиболее сложная ситуация складывается в Саратовской области, где за семь месяцев зарегистрировали 101 случай заболеваемостью ЭВИ.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила взять на контроль объекты риска, в том числе школы и садики. Мониторить, насколько эффективны утренние фильтры в учреждениях, разобщать большие детские коллективы, временно ограничить мероприятия с массовым скоплением детей.

Ранее URA.RU сообщало, что в детских садах Ревды (Свердловская область) произошло массовое отравление воспитанников. Были зарегистрированы случаи заболевания норовирусной инфекцией в следующих детсадах: № 50, 34 и 17.

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Свердловская область вошла в число регионов, где в канун учебного года ситуация с распространением энтеровирусной инфекцией (ЭВИ) напряженная. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора. «В ряде регионов ситуация с ЭВИ остается достаточно напряженной. Так, массовые случаи ЭВИ наблюдаются в Свердловской области, Хабаровском крае, городах Севастополе и Москве», — говорится в сообщении санврачей. При этом наиболее сложная ситуация складывается в Саратовской области, где за семь месяцев зарегистрировали 101 случай заболеваемостью ЭВИ. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила взять на контроль объекты риска, в том числе школы и садики. Мониторить, насколько эффективны утренние фильтры в учреждениях, разобщать большие детские коллективы, временно ограничить мероприятия с массовым скоплением детей. Ранее URA.RU сообщало, что в детских садах Ревды (Свердловская область) произошло массовое отравление воспитанников. Были зарегистрированы случаи заболевания норовирусной инфекцией в следующих детсадах: № 50, 34 и 17.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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