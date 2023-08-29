В Сургуте на несколько дней перекроют движение по проспекту Набережный. Схема

В Сургуте на несколько дней перекроют движение по проспекту Набережный

30 августа 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Движение перекроют на пять дней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте с первое по пятое сентября будет перекрыто движение по проспекту Набережный. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. «С 22:00 01.09.2023 года 06:00 05.09.2023 у нас будет перекрыт участок дороги по проспекту Набережный от улицы Нефтяников до Кукуевицкого. Это связано с проведением ремонта тепломагистрали», — сообщили в мэрии. Также в администрации добавили, что на период ремонтных работ будет изменена схема движения автобусов. Уточнить движение пассажирского автотранспорта можно на сайте городской мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на федеральной «трассе смерти» ограничат движение из-за учений. Оперативные службы будут отрабатывать алгоритм совместных действий при ДТП, ликвидации последствий аварии. Схема перекрытия проспекта Набережный в Сургуте Фото: URA.RU

В Сургуте с первое по пятое сентября будет перекрыто движение по проспекту Набережный. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. «С 22:00 01.09.2023 года 06:00 05.09.2023 у нас будет перекрыт участок дороги по проспекту Набережный от улицы Нефтяников до Кукуевицкого. Это связано с проведением ремонта тепломагистрали», — сообщили в мэрии. Также в администрации добавили, что на период ремонтных работ будет изменена схема движения автобусов. Уточнить движение пассажирского автотранспорта можно на сайте городской мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на федеральной «трассе смерти» ограничат движение из-за учений. Оперативные службы будут отрабатывать алгоритм совместных действий при ДТП, ликвидации последствий аварии.