В Сургуте на несколько дней перекроют движение по проспекту Набережный

В Сургуте с первое по пятое сентября будет перекрыто движение по проспекту Набережный. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации.
«С 22:00 01.09.2023 года 06:00 05.09.2023 у нас будет перекрыт участок дороги по проспекту Набережный от улицы Нефтяников до Кукуевицкого. Это связано с проведением ремонта тепломагистрали», — сообщили в мэрии.
Также в администрации добавили, что на период ремонтных работ будет изменена схема движения автобусов. Уточнить движение пассажирского автотранспорта можно на сайте городской мэрии.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на федеральной «трассе смерти» ограничат движение из-за учений. Оперативные службы будут отрабатывать алгоритм совместных действий при ДТП, ликвидации последствий аварии.
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