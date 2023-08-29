29 августа 2023

В Сургуте на несколько дней перекроют движение по проспекту Набережный. Схема

В Сургуте на несколько дней перекроют движение по проспекту Набережный
© Служба новостей «URA.RU»
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Движение перекроют на пять дней Фото:

В Сургуте с первое по пятое сентября будет перекрыто движение по проспекту Набережный. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации.

«С 22:00 01.09.2023 года 06:00 05.09.2023 у нас будет перекрыт участок дороги по проспекту Набережный от улицы Нефтяников до Кукуевицкого. Это связано с проведением ремонта тепломагистрали», — сообщили в мэрии.

Также в администрации добавили, что на период ремонтных работ будет изменена схема движения автобусов. Уточнить движение пассажирского автотранспорта можно на сайте городской мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на федеральной «трассе смерти» ограничат движение из-за учений. Оперативные службы будут отрабатывать алгоритм совместных действий при ДТП, ликвидации последствий аварии.

Схема перекрытия проспекта Набережный в Сургуте
Схема перекрытия проспекта Набережный в Сургуте
Фото:

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В Сургуте с первое по пятое сентября будет перекрыто движение по проспекту Набережный. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. «С 22:00 01.09.2023 года 06:00 05.09.2023 у нас будет перекрыт участок дороги по проспекту Набережный от улицы Нефтяников до Кукуевицкого. Это связано с проведением ремонта тепломагистрали», — сообщили в мэрии. Также в администрации добавили, что на период ремонтных работ будет изменена схема движения автобусов. Уточнить движение пассажирского автотранспорта можно на сайте городской мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на федеральной «трассе смерти» ограничат движение из-за учений. Оперативные службы будут отрабатывать алгоритм совместных действий при ДТП, ликвидации последствий аварии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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