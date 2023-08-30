Силовики проверят историю с челябинской, которая хотела увести чужого ребенка

30 августа 2023 в 19:01 Размер текста - 17 +

Сотрудники СУ СКР по региону начали проверку инцидента Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сотрудники СУ СКР по Челябинской области проведут проверку истории с женщиной, которая пыталась увести чужого ребенка к себе в квартиру одного из домов по улице Карла Маркса в Магнитогорске. Об этом URA.RU сообщили 30 августа в пресс-службе ведомства. «Проводится проверка информации о противоправных действиях в отношении ребенка. Согласно сообщениям СМИ, в лифте одного из домов Магнитогорска женщина насильно вывела ребенка из лифта. Мать ребенка пресекла противоправные действия, услышав крики школьницы. Устанавливаются все обстоятельства», — сообщили в пресс-службе. Незнакомая женщина в состоянии алкогольного опьянения пыталась затащить девочку к себе домой. Видео из лифта, где все произошло, появилось в социальных сетях.

Сотрудники СУ СКР по Челябинской области проведут проверку истории с женщиной, которая пыталась увести чужого ребенка к себе в квартиру одного из домов по улице Карла Маркса в Магнитогорске. Об этом URA.RU сообщили 30 августа в пресс-службе ведомства. «Проводится проверка информации о противоправных действиях в отношении ребенка. Согласно сообщениям СМИ, в лифте одного из домов Магнитогорска женщина насильно вывела ребенка из лифта. Мать ребенка пресекла противоправные действия, услышав крики школьницы. Устанавливаются все обстоятельства», — сообщили в пресс-службе. Незнакомая женщина в состоянии алкогольного опьянения пыталась затащить девочку к себе домой. Видео из лифта, где все произошло, появилось в социальных сетях.