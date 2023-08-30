The Guardian опубликовала видео с мощным взрывом в Киеве

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Украина, архив. Пермь, мост, киев, днепр, князь владимир
Последний взрыв в Киеве стал самым мощным с весны, пишет The Guardian Фото:
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Появилось видео мощного взрыва в Киеве. Газета The Guardian, которая опубликовала данные кадры, утверждает, что это самый сильный взрыв, произошедший с весны.

В ролике видно, как светящийся объект падает на землю, сопровождаемый взрывом и возгоранием. После чего возникает столб дыма.

30 августа в столице Украины была объявлена воздушная тревога из-за нескольких мощных взрывов. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, чтобы жители города оставались в укрытиях. По мониторинговым каналам, воздушная тревога была объявлена не только в Киеве, но и на всей территории Украины.

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Появилось видео мощного взрыва в Киеве. Газета The Guardian, которая опубликовала данные кадры, утверждает, что это самый сильный взрыв, произошедший с весны. В ролике видно, как светящийся объект падает на землю, сопровождаемый взрывом и возгоранием. После чего возникает столб дыма. 30 августа в столице Украины была объявлена воздушная тревога из-за нескольких мощных взрывов. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, чтобы жители города оставались в укрытиях. По мониторинговым каналам, воздушная тревога была объявлена не только в Киеве, но и на всей территории Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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