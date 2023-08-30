The Guardian опубликовала видео с мощным взрывом в Киеве

Последний взрыв в Киеве стал самым мощным с весны, пишет The Guardian
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Появилось видео мощного взрыва в Киеве. Газета The Guardian, которая опубликовала данные кадры, утверждает, что это самый сильный взрыв, произошедший с весны.
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30 августа в столице Украины была объявлена воздушная тревога из-за нескольких мощных взрывов. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, чтобы жители города оставались в укрытиях. По мониторинговым каналам, воздушная тревога была объявлена не только в Киеве, но и на всей территории Украины.
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