НОМ: с начала весны выявили более 26 тысяч фейков о российских выборах

31 августа 2023 в 03:55 Размер текста - 17 +

В соцсетях публикуются фейки о негативном образе избирательной системы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 С 1 марта 2023 года было выявлено более 26 тысяч фейков о российской избирательной системе. Об этом рассказали в «Независимом общественном мониторинге» (НОМ). Ассоциация провела исследование, основанное на анализе социальных медиа. «С 1 марта 2023 года в telegram-каналах и других социальных сетях было размещено более 26 тысяч фейков о негативном образе российской избирательной системы. Они содержат необоснованную критику проведения выборов или голословные обвинения. Если учитывать репосты, то цифра увеличится на 15-20%», — пишут «Известия» со ссылкой на исследование НОМ. Как сообщила ассоциация, информационное давление с начала подготовки к единому дню голосования не снижалось ниже 100 сообщений в день. «Пики искусственно создаваемой информационной активности совпадали с ключевыми событиями избирательного процесса», — отметили исследователи. Первый зампред комиссии по СМИ и массовым коммуникациям Общественной палаты РФ Александр Малькевич пояснил, что кампания по производству и распространению фейков состоит из нескольких этапов. Сначала авторы подчеркивают якобы недемократичность и репрессивность выборов, после чего акцентируют внимание на «намеренном недопуске оппозиционных кандидатов». «Избирателям сообщают о нарушениях на участках, в социальных сетях появляются фейки о принудительном голосовании и рисовке „правильных“ цифр. В итоге к анализу приступают разнообразные „аналитики“, „демографы“ и „социологи“», — подчеркнул Малькевич. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил о жизни «бок о бок с фейками». По его словам, изощренность фейков будет расти с развитием технологий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С 1 марта 2023 года было выявлено более 26 тысяч фейков о российской избирательной системе. Об этом рассказали в «Независимом общественном мониторинге» (НОМ). Ассоциация провела исследование, основанное на анализе социальных медиа. «С 1 марта 2023 года в telegram-каналах и других социальных сетях было размещено более 26 тысяч фейков о негативном образе российской избирательной системы. Они содержат необоснованную критику проведения выборов или голословные обвинения. Если учитывать репосты, то цифра увеличится на 15-20%», — пишут «Известия» со ссылкой на исследование НОМ. Как сообщила ассоциация, информационное давление с начала подготовки к единому дню голосования не снижалось ниже 100 сообщений в день. «Пики искусственно создаваемой информационной активности совпадали с ключевыми событиями избирательного процесса», — отметили исследователи. Первый зампред комиссии по СМИ и массовым коммуникациям Общественной палаты РФ Александр Малькевич пояснил, что кампания по производству и распространению фейков состоит из нескольких этапов. Сначала авторы подчеркивают якобы недемократичность и репрессивность выборов, после чего акцентируют внимание на «намеренном недопуске оппозиционных кандидатов». «Избирателям сообщают о нарушениях на участках, в социальных сетях появляются фейки о принудительном голосовании и рисовке „правильных“ цифр. В итоге к анализу приступают разнообразные „аналитики“, „демографы“ и „социологи“», — подчеркнул Малькевич. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил о жизни «бок о бок с фейками». По его словам, изощренность фейков будет расти с развитием технологий.