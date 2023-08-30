30 августа 2023

НОМ: с начала весны выявили более 26 тысяч фейков о российских выборах

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Заседание ЕР. Курган , выборы, голосование, урна для голосования, бюллетень
В соцсетях публикуются фейки о негативном образе избирательной системы Фото:
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Выборы-2023

С 1 марта 2023 года было выявлено более 26 тысяч фейков о российской избирательной системе. Об этом рассказали в «Независимом общественном мониторинге» (НОМ). Ассоциация провела исследование, основанное на анализе социальных медиа.

«С 1 марта 2023 года в telegram-каналах и других социальных сетях было размещено более 26 тысяч фейков о негативном образе российской избирательной системы. Они содержат необоснованную критику проведения выборов или голословные обвинения. Если учитывать репосты, то цифра увеличится на 15-20%», — пишут «Известия» со ссылкой на исследование НОМ.

Как сообщила ассоциация, информационное давление с начала подготовки к единому дню голосования не снижалось ниже 100 сообщений в день. «Пики искусственно создаваемой информационной активности совпадали с ключевыми событиями избирательного процесса», — отметили исследователи.

Первый зампред комиссии по СМИ и массовым коммуникациям Общественной палаты РФ Александр Малькевич пояснил, что кампания по производству и распространению фейков состоит из нескольких этапов. Сначала авторы подчеркивают якобы недемократичность и репрессивность выборов, после чего акцентируют внимание на «намеренном недопуске оппозиционных кандидатов». «Избирателям сообщают о нарушениях на участках, в социальных сетях появляются фейки о принудительном голосовании и рисовке „правильных“ цифр. В итоге к анализу приступают разнообразные „аналитики“, „демографы“ и „социологи“», — подчеркнул Малькевич.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил о жизни «бок о бок с фейками». По его словам, изощренность фейков будет расти с развитием технологий.

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С 1 марта 2023 года было выявлено более 26 тысяч фейков о российской избирательной системе. Об этом рассказали в «Независимом общественном мониторинге» (НОМ). Ассоциация провела исследование, основанное на анализе социальных медиа. «С 1 марта 2023 года в telegram-каналах и других социальных сетях было размещено более 26 тысяч фейков о негативном образе российской избирательной системы. Они содержат необоснованную критику проведения выборов или голословные обвинения. Если учитывать репосты, то цифра увеличится на 15-20%», — пишут «Известия» со ссылкой на исследование НОМ. Как сообщила ассоциация, информационное давление с начала подготовки к единому дню голосования не снижалось ниже 100 сообщений в день. «Пики искусственно создаваемой информационной активности совпадали с ключевыми событиями избирательного процесса», — отметили исследователи. Первый зампред комиссии по СМИ и массовым коммуникациям Общественной палаты РФ Александр Малькевич пояснил, что кампания по производству и распространению фейков состоит из нескольких этапов. Сначала авторы подчеркивают якобы недемократичность и репрессивность выборов, после чего акцентируют внимание на «намеренном недопуске оппозиционных кандидатов». «Избирателям сообщают о нарушениях на участках, в социальных сетях появляются фейки о принудительном голосовании и рисовке „правильных“ цифр. В итоге к анализу приступают разнообразные „аналитики“, „демографы“ и „социологи“», — подчеркнул Малькевич. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил о жизни «бок о бок с фейками». По его словам, изощренность фейков будет расти с развитием технологий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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