Ветеран ВС США раскрыл главный просчет Запада о России за время спецоперации

Ветеран ВС США Дрейвен: Запад недооценил военный потенциал России

31 августа 2023 в 07:41 Размер текста - 17 +

Россия обладает практически бесконечным запасом вооружения, подчеркнул Ноктис Дрейвен Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад недооценил военно-промышленный потенциал России. Страна располагает практически бесконечным боезапасом, и это один из главных просчетов стран НАТО в отношении РФ. Такое заявление сделал ветеран Вооруженных сил США Ноктис Дрейвен. «Я считаю, что ошибка Запада заключалась в недооценке того, насколько быстро Россия может превратиться в военно-промышленную страну. <…> РФ располагает почти бесконечным запасом снарядов, боеприпасов и ресурсов для производства и опередили в этом отношении все страны НАТО», — написал Ноктис Дрейвен в своем twitter-аккаунте. Он добавил, что Запад «совершит самоубийство», если продолжит военную поддержку Украины. До этого Дрейвен заявлял, что единственное, что Россия потеряла после введения западных санкций из-за СВО — это ресторан McDonald’s. США и другие страны Запада продолжают вводить санкции против России, а также оказывать военную поддержку Украине. В конце августа госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал пакет военной помощи Киеву на 250 миллионов долларов. При этом в Пентагоне говорили о том, что не справляются с большим объемом помощи украинской стороне.

Запад недооценил военно-промышленный потенциал России. Страна располагает практически бесконечным боезапасом, и это один из главных просчетов стран НАТО в отношении РФ. Такое заявление сделал ветеран Вооруженных сил США Ноктис Дрейвен. «Я считаю, что ошибка Запада заключалась в недооценке того, насколько быстро Россия может превратиться в военно-промышленную страну. <…> РФ располагает почти бесконечным запасом снарядов, боеприпасов и ресурсов для производства и опередили в этом отношении все страны НАТО», — написал Ноктис Дрейвен в своем twitter-аккаунте. Он добавил, что Запад «совершит самоубийство», если продолжит военную поддержку Украины. До этого Дрейвен заявлял, что единственное, что Россия потеряла после введения западных санкций из-за СВО — это ресторан McDonald’s. США и другие страны Запада продолжают вводить санкции против России, а также оказывать военную поддержку Украине. В конце августа госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал пакет военной помощи Киеву на 250 миллионов долларов. При этом в Пентагоне говорили о том, что не справляются с большим объемом помощи украинской стороне.