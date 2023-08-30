30 августа 2023

Ветеран ВС США раскрыл главный просчет Запада о России за время спецоперации

Ветеран ВС США Дрейвен: Запад недооценил военный потенциал России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы РФ. stock, техника, вооружение, эшелон, stock, переброска, подкрепление
Россия обладает практически бесконечным запасом вооружения, подчеркнул Ноктис Дрейвен Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Запад недооценил военно-промышленный потенциал России. Страна располагает практически бесконечным боезапасом, и это один из главных просчетов стран НАТО в отношении РФ. Такое заявление сделал ветеран Вооруженных сил США Ноктис Дрейвен.

«Я считаю, что ошибка Запада заключалась в недооценке того, насколько быстро Россия может превратиться в военно-промышленную страну. <…> РФ располагает почти бесконечным запасом снарядов, боеприпасов и ресурсов для производства и опередили в этом отношении все страны НАТО», — написал Ноктис Дрейвен в своем twitter-аккаунте. Он добавил, что Запад «совершит самоубийство», если продолжит военную поддержку Украины.

До этого Дрейвен заявлял, что единственное, что Россия потеряла после введения западных санкций из-за СВО — это ресторан McDonald’s. США и другие страны Запада продолжают вводить санкции против России, а также оказывать военную поддержку Украине. В конце августа госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал пакет военной помощи Киеву на 250 миллионов долларов. При этом в Пентагоне говорили о том, что не справляются с большим объемом помощи украинской стороне.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Запад недооценил военно-промышленный потенциал России. Страна располагает практически бесконечным боезапасом, и это один из главных просчетов стран НАТО в отношении РФ. Такое заявление сделал ветеран Вооруженных сил США Ноктис Дрейвен. «Я считаю, что ошибка Запада заключалась в недооценке того, насколько быстро Россия может превратиться в военно-промышленную страну. <…> РФ располагает почти бесконечным запасом снарядов, боеприпасов и ресурсов для производства и опередили в этом отношении все страны НАТО», — написал Ноктис Дрейвен в своем twitter-аккаунте. Он добавил, что Запад «совершит самоубийство», если продолжит военную поддержку Украины. До этого Дрейвен заявлял, что единственное, что Россия потеряла после введения западных санкций из-за СВО — это ресторан McDonald’s. США и другие страны Запада продолжают вводить санкции против России, а также оказывать военную поддержку Украине. В конце августа госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал пакет военной помощи Киеву на 250 миллионов долларов. При этом в Пентагоне говорили о том, что не справляются с большим объемом помощи украинской стороне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...