Единственное, что Россия потеряла из-за санкций Запада — это ресторан McDonald’s. Такое заявление сделал ветеран Вооруженных сил США Ноктис Дрейвен.
«Запад тайно продолжает закупать у России пшеницу, газ и нефть. Если это западные санкции, то Россия не должна об этом знать, насколько я знаю, единственное, что Россия потеряла — это McDonald’s», — написал Ноктис Дрейвен в своем twitter-аккаунте.
По словам ветерана, Москва настолько «расстроена» из-за санкций, что даже «не знает об их существовании». При этом Россия выигрывает конфликт на Украине, а также вместе с БРИКС вытесняет доллар.
Ранее сообщалось, что Москва справилась с санкциями Запада благодаря тому, что российские предприятия увеличили инвестиции. Также стало известно, что президент России Владимир Путин продлил действие указа о специальных экономических мерах в ответ на санкции до конца 2025 года, передает RT.
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