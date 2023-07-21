21 июля 2023

Ветеран ВС США назвал единственное, что потеряла Россия из-за санкций

Ветеран ВС США Дрейвен: из-за санкций Запада Россия потеряла только McDonald’s
© Служба новостей «URA.RU»
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Россия и БРИКС активно вытесняют доллар Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Единственное, что Россия потеряла из-за санкций Запада — это ресторан McDonald’s. Такое заявление сделал ветеран Вооруженных сил США Ноктис Дрейвен.

«Запад тайно продолжает закупать у России пшеницу, газ и нефть. Если это западные санкции, то Россия не должна об этом знать, насколько я знаю, единственное, что Россия потеряла — это McDonald’s», — написал Ноктис Дрейвен в своем twitter-аккаунте.

По словам ветерана, Москва настолько «расстроена» из-за санкций, что даже «не знает об их существовании». При этом Россия выигрывает конфликт на Украине, а также вместе с БРИКС вытесняет доллар.

Ранее сообщалось, что Москва справилась с санкциями Запада благодаря тому, что российские предприятия увеличили инвестиции. Также стало известно, что президент России Владимир Путин продлил действие указа о специальных экономических мерах в ответ на санкции до конца 2025 года, передает RT.

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Единственное, что Россия потеряла из-за санкций Запада — это ресторан McDonald’s. Такое заявление сделал ветеран Вооруженных сил США Ноктис Дрейвен. «Запад тайно продолжает закупать у России пшеницу, газ и нефть. Если это западные санкции, то Россия не должна об этом знать, насколько я знаю, единственное, что Россия потеряла — это McDonald’s», — написал Ноктис Дрейвен в своем twitter-аккаунте. По словам ветерана, Москва настолько «расстроена» из-за санкций, что даже «не знает об их существовании». При этом Россия выигрывает конфликт на Украине, а также вместе с БРИКС вытесняет доллар. Ранее сообщалось, что Москва справилась с санкциями Запада благодаря тому, что российские предприятия увеличили инвестиции. Также стало известно, что президент России Владимир Путин продлил действие указа о специальных экономических мерах в ответ на санкции до конца 2025 года, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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