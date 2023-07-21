Ветеран ВС США назвал единственное, что потеряла Россия из-за санкций

Ветеран ВС США Дрейвен: из-за санкций Запада Россия потеряла только McDonald’s

22 июля 2023 в 08:37 Размер текста - 17 +

Россия и БРИКС активно вытесняют доллар Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Единственное, что Россия потеряла из-за санкций Запада — это ресторан McDonald’s. Такое заявление сделал ветеран Вооруженных сил США Ноктис Дрейвен. «Запад тайно продолжает закупать у России пшеницу, газ и нефть. Если это западные санкции, то Россия не должна об этом знать, насколько я знаю, единственное, что Россия потеряла — это McDonald’s», — написал Ноктис Дрейвен в своем twitter-аккаунте. По словам ветерана, Москва настолько «расстроена» из-за санкций, что даже «не знает об их существовании». При этом Россия выигрывает конфликт на Украине, а также вместе с БРИКС вытесняет доллар. Ранее сообщалось, что Москва справилась с санкциями Запада благодаря тому, что российские предприятия увеличили инвестиции. Также стало известно, что президент России Владимир Путин продлил действие указа о специальных экономических мерах в ответ на санкции до конца 2025 года, передает RT.

Единственное, что Россия потеряла из-за санкций Запада — это ресторан McDonald’s. Такое заявление сделал ветеран Вооруженных сил США Ноктис Дрейвен. «Запад тайно продолжает закупать у России пшеницу, газ и нефть. Если это западные санкции, то Россия не должна об этом знать, насколько я знаю, единственное, что Россия потеряла — это McDonald’s», — написал Ноктис Дрейвен в своем twitter-аккаунте. По словам ветерана, Москва настолько «расстроена» из-за санкций, что даже «не знает об их существовании». При этом Россия выигрывает конфликт на Украине, а также вместе с БРИКС вытесняет доллар. Ранее сообщалось, что Москва справилась с санкциями Запада благодаря тому, что российские предприятия увеличили инвестиции. Также стало известно, что президент России Владимир Путин продлил действие указа о специальных экономических мерах в ответ на санкции до конца 2025 года, передает RT.