Пентагон отказал Украине в кассетных боеприпасах

30 августа 2023 в 00:22 Размер текста - 17 +

Кассетные боеприпасы в 45-ю передачу не включены Фото: Dori Whipple / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Очередной пакет помощи США Украине не включает кассетные боеприпасы. Об этом на брифинге заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. «Были ли (кассетные боеприпасы) DPICM включены в 45-ю передачу? Нет, не были», — отметила Сабрина Сингх. Ее цитирует РИА Новости. Новый пакет американской помощи включает артиллерийские снаряды, которые раньше украинцы получали в кассетных вариантах. Стоимость этой помощи оценивается в 250 миллионов долларов. Информацию о возможной отправки США на Украину кассетных реактивных снарядов Сингх комментировать отказалась. Ранее врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что гибель гражданских после начала применения ВСУ кассетных боеприпасов кратно возросла. Украина усилила обстрелы мирных жителей с использованием запрещенного оружия, заявил Пушилин в эфире «Соловьев LIVE».

Очередной пакет помощи США Украине не включает кассетные боеприпасы. Об этом на брифинге заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. «Были ли (кассетные боеприпасы) DPICM включены в 45-ю передачу? Нет, не были», — отметила Сабрина Сингх. Ее цитирует РИА Новости. Новый пакет американской помощи включает артиллерийские снаряды, которые раньше украинцы получали в кассетных вариантах. Стоимость этой помощи оценивается в 250 миллионов долларов. Информацию о возможной отправки США на Украину кассетных реактивных снарядов Сингх комментировать отказалась. Ранее врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что гибель гражданских после начала применения ВСУ кассетных боеприпасов кратно возросла. Украина усилила обстрелы мирных жителей с использованием запрещенного оружия, заявил Пушилин в эфире «Соловьев LIVE».