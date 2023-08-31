Замглавы МУГИСО Сосновских перешел на работу в свердловский мининвест

31 августа 2023 в 18:31 Размер текста - 17 +

Сергей Сосновских будет курировать развитие индустриальных площадок, а также привлечение инвестиций в промышленный сектор Фото: Анна Майорова © URA.RU Заместителем министра инвестиций Свердловской области вместо покинувшей пост Юлии Курносенко, как и анонсировало URA.RU, стал Сергей Сосновских. Эту информацию URA.RU подтвердил источник. До прихода в мининвест Сосновских был замглавы МУГИСО. К исполнению обязанностей Сергей Сосновских приступит 5 сентября. Приказ о его назначении уже подписан губернатором Евгением Куйвашевым. В мининвесте Сосновских сменит Юлию Курносенко, перешедшую в УГМК, и будет курировать развитие индустриальных площадок, а также привлечение инвестиций в промышленный сектор. URA.RU обратилось в департамент информационной политики Свердловской области с просьбой подтвердить информацию. На момент публикации новости ответ не поступил. По данным агентства, Сергей Сосновских впоследствии может сменить Вадима Третьякова, назначенного министром в марте 2023-го. Считается, что приехавший из Москвы чиновник никак не может раскрыться в новой роли.

Заместителем министра инвестиций Свердловской области вместо покинувшей пост Юлии Курносенко, как и анонсировало URA.RU, стал Сергей Сосновских. Эту информацию URA.RU подтвердил источник. До прихода в мининвест Сосновских был замглавы МУГИСО. К исполнению обязанностей Сергей Сосновских приступит 5 сентября. Приказ о его назначении уже подписан губернатором Евгением Куйвашевым. В мининвесте Сосновских сменит Юлию Курносенко, перешедшую в УГМК, и будет курировать развитие индустриальных площадок, а также привлечение инвестиций в промышленный сектор. URA.RU обратилось в департамент информационной политики Свердловской области с просьбой подтвердить информацию. На момент публикации новости ответ не поступил. По данным агентства, Сергей Сосновских впоследствии может сменить Вадима Третьякова, назначенного министром в марте 2023-го. Считается, что приехавший из Москвы чиновник никак не может раскрыться в новой роли.