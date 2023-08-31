Замглавы МУГИСО Сосновских перешел на работу в свердловский мининвест

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Сергей Сосновских будет курировать развитие индустриальных площадок, а также привлечение инвестиций в промышленный сектор Фото:

Заместителем министра инвестиций Свердловской области вместо покинувшей пост Юлии Курносенко, как и анонсировало URA.RU, стал Сергей Сосновских. Эту информацию URA.RU подтвердил источник. До прихода в мининвест Сосновских был замглавы МУГИСО.

К исполнению обязанностей Сергей Сосновских приступит 5 сентября. Приказ о его назначении уже подписан губернатором Евгением Куйвашевым. В мининвесте Сосновских сменит Юлию Курносенко, перешедшую в УГМК, и будет курировать развитие индустриальных площадок, а также привлечение инвестиций в промышленный сектор. URA.RU обратилось в департамент информационной политики Свердловской области с просьбой подтвердить информацию. На момент публикации новости ответ не поступил.

По данным агентства, Сергей Сосновских впоследствии может сменить Вадима Третьякова, назначенного министром в марте 2023-го. Считается, что приехавший из Москвы чиновник никак не может раскрыться в новой роли.

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Заместителем министра инвестиций Свердловской области вместо покинувшей пост Юлии Курносенко, как и анонсировало URA.RU, стал Сергей Сосновских. Эту информацию URA.RU подтвердил источник. До прихода в мининвест Сосновских был замглавы МУГИСО. К исполнению обязанностей Сергей Сосновских приступит 5 сентября. Приказ о его назначении уже подписан губернатором Евгением Куйвашевым. В мининвесте Сосновских сменит Юлию Курносенко, перешедшую в УГМК, и будет курировать развитие индустриальных площадок, а также привлечение инвестиций в промышленный сектор. URA.RU обратилось в департамент информационной политики Свердловской области с просьбой подтвердить информацию. На момент публикации новости ответ не поступил. По данным агентства, Сергей Сосновских впоследствии может сменить Вадима Третьякова, назначенного министром в марте 2023-го. Считается, что приехавший из Москвы чиновник никак не может раскрыться в новой роли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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