Замглавы МУГИСО Сосновских перешел на работу в свердловский мининвест

Заместителем министра инвестиций Свердловской области вместо покинувшей пост Юлии Курносенко, как и анонсировало URA.RU, стал Сергей Сосновских. Эту информацию URA.RU подтвердил источник. До прихода в мининвест Сосновских был замглавы МУГИСО.
К исполнению обязанностей Сергей Сосновских приступит 5 сентября. Приказ о его назначении уже подписан губернатором Евгением Куйвашевым. В мининвесте Сосновских сменит Юлию Курносенко, перешедшую в УГМК, и будет курировать развитие индустриальных площадок, а также привлечение инвестиций в промышленный сектор. URA.RU обратилось в департамент информационной политики Свердловской области с просьбой подтвердить информацию. На момент публикации новости ответ не поступил.
По данным агентства, Сергей Сосновских впоследствии может сменить Вадима Третьякова, назначенного министром в марте 2023-го. Считается, что приехавший из Москвы чиновник никак не может раскрыться в новой роли.
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