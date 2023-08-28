В свердловское правительство пришел конкурент министра

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Церемония заливки первого бетона в фундамент завода «Поверит» по производству тротуарной плитки. Екатеринбург, третьяков вадим
Вадима Третьякова назначили министром в марте 2023-го Фото:

В министерстве инвестиций и развития, как и анонсировало URA.RU, начались масштабные изменения. По данным агентства, свой пост покинула замглавы ведомства Юлия Курносенко. Ее место, как предполагается, займет перспективный Сергей Сосновских, замглавы мингосимущества (МУГИСО).

Курносенко работала в мининвесте несколько лет, ее зоной ответственности было развитие индустриальных площадок, а также привлечение инвестиций в промышленный сектор. «Она ушла в УГМК», — поделился источник URA.RU в региональном кабмине. Сама Курносенко к моменту публикации на вопрос корреспондента не ответила.

Сосновских приступит к работе в мининвесте в начале сентября, уточнил другой источник агентства. Якобы Сосновских впоследствии может сменить Вадима Третьякова, назначенного министром в марте 2023-го. Считается, что приехавший из Москвы чиновник никак не может раскрыться в новой роли.

В департамент информполитики региона направлен запрос на комментарий. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В министерстве инвестиций и развития, как и анонсировало URA.RU, начались масштабные изменения. По данным агентства, свой пост покинула замглавы ведомства Юлия Курносенко. Ее место, как предполагается, займет перспективный Сергей Сосновских, замглавы мингосимущества (МУГИСО). Курносенко работала в мининвесте несколько лет, ее зоной ответственности было развитие индустриальных площадок, а также привлечение инвестиций в промышленный сектор. «Она ушла в УГМК», — поделился источник URA.RU в региональном кабмине. Сама Курносенко к моменту публикации на вопрос корреспондента не ответила. Сосновских приступит к работе в мининвесте в начале сентября, уточнил другой источник агентства. Якобы Сосновских впоследствии может сменить Вадима Третьякова, назначенного министром в марте 2023-го. Считается, что приехавший из Москвы чиновник никак не может раскрыться в новой роли. В департамент информполитики региона направлен запрос на комментарий. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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