Мать маньяка, 14 лет державшего пленницу, рассказала о его екатеринбургской жене

Смолинский маньяк Ческидов до преступлений жил с екатеринбургской женой в Москве
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения Владимиру Ческидову обвиняемому в похищении, убийстве, изнасиловании, в суде Центрального района. Челябинск, ческидов владимир
Ческидов до сих пор официально женат на екатеринбурженке Фото:
новость из сюжета
Маньяк в Челябинске 14 лет держал в плену молодую женщину

Челябинец Владимир Ческидов по прозвищу «смолинский маньяк», 14 лет державший женщину в плену, официально женат. Ранее он с супругой родом из Екатеринбурга жил в Москве. Подробности из жизни сына сообщила его мать Валентина Ческидова на шоу «Андрей Малахов» на телеканале «Россия-1».

«Он женат, жена была шустрая такая. В Москве они очень хорошо жили, была машина. Все отобрали [потом]: машину, деньги, паспорт. Приехал из Москвы голодный», — рассказала женщина журналисту. На вопрос — кто отобрал — она ответила: «приехали в масках». И добавила, что в последнее время у сына было «плохо с мозгами».

Владимир Ческидов — житель села Смолино Челябинской области — в 2009 году похитил женщину и удерживал ее в плену 14 лет. Сбежать узнице помогла случайность, когда Ческидова в белой горячке увезли в психдиспансер. Во время обысков во дворе его дома были найдены останки другой женщины.

Все 14 лет маньяк и его жертва проживали в одном доме с матерью Ческидова. 72-летнюю женщину не стали помещать под арест, но ей вменяют статью о похищении человека. Ранее она сообщала, что ее сын женат на екатеринбурженке, и они до сих пор не в разводе.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинец Владимир Ческидов по прозвищу «смолинский маньяк», 14 лет державший женщину в плену, официально женат. Ранее он с супругой родом из Екатеринбурга жил в Москве. Подробности из жизни сына сообщила его мать Валентина Ческидова на шоу «Андрей Малахов» на телеканале «Россия-1». «Он женат, жена была шустрая такая. В Москве они очень хорошо жили, была машина. Все отобрали [потом]: машину, деньги, паспорт. Приехал из Москвы голодный», — рассказала женщина журналисту. На вопрос — кто отобрал — она ответила: «приехали в масках». И добавила, что в последнее время у сына было «плохо с мозгами». Владимир Ческидов — житель села Смолино Челябинской области — в 2009 году похитил женщину и удерживал ее в плену 14 лет. Сбежать узнице помогла случайность, когда Ческидова в белой горячке увезли в психдиспансер. Во время обысков во дворе его дома были найдены останки другой женщины. Все 14 лет маньяк и его жертва проживали в одном доме с матерью Ческидова. 72-летнюю женщину не стали помещать под арест, но ей вменяют статью о похищении человека. Ранее она сообщала, что ее сын женат на екатеринбурженке, и они до сих пор не в разводе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...