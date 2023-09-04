Мать маньяка, 14 лет державшего пленницу, рассказала о его екатеринбургской жене

Смолинский маньяк Ческидов до преступлений жил с екатеринбургской женой в Москве

04 сентября 2023 в 12:59 Размер текста - 17 +

Ческидов до сих пор официально женат на екатеринбурженке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Маньяк в Челябинске 14 лет держал в плену молодую женщину Челябинец Владимир Ческидов по прозвищу «смолинский маньяк», 14 лет державший женщину в плену, официально женат. Ранее он с супругой родом из Екатеринбурга жил в Москве. Подробности из жизни сына сообщила его мать Валентина Ческидова на шоу «Андрей Малахов» на телеканале «Россия-1». «Он женат, жена была шустрая такая. В Москве они очень хорошо жили, была машина. Все отобрали [потом]: машину, деньги, паспорт. Приехал из Москвы голодный», — рассказала женщина журналисту. На вопрос — кто отобрал — она ответила: «приехали в масках». И добавила, что в последнее время у сына было «плохо с мозгами». Владимир Ческидов — житель села Смолино Челябинской области — в 2009 году похитил женщину и удерживал ее в плену 14 лет. Сбежать узнице помогла случайность, когда Ческидова в белой горячке увезли в психдиспансер. Во время обысков во дворе его дома были найдены останки другой женщины. Все 14 лет маньяк и его жертва проживали в одном доме с матерью Ческидова. 72-летнюю женщину не стали помещать под арест, но ей вменяют статью о похищении человека. Ранее она сообщала, что ее сын женат на екатеринбурженке, и они до сих пор не в разводе.

Челябинец Владимир Ческидов по прозвищу «смолинский маньяк», 14 лет державший женщину в плену, официально женат. Ранее он с супругой родом из Екатеринбурга жил в Москве. Подробности из жизни сына сообщила его мать Валентина Ческидова на шоу «Андрей Малахов» на телеканале «Россия-1». «Он женат, жена была шустрая такая. В Москве они очень хорошо жили, была машина. Все отобрали [потом]: машину, деньги, паспорт. Приехал из Москвы голодный», — рассказала женщина журналисту. На вопрос — кто отобрал — она ответила: «приехали в масках». И добавила, что в последнее время у сына было «плохо с мозгами». Владимир Ческидов — житель села Смолино Челябинской области — в 2009 году похитил женщину и удерживал ее в плену 14 лет. Сбежать узнице помогла случайность, когда Ческидова в белой горячке увезли в психдиспансер. Во время обысков во дворе его дома были найдены останки другой женщины. Все 14 лет маньяк и его жертва проживали в одном доме с матерью Ческидова. 72-летнюю женщину не стали помещать под арест, но ей вменяют статью о похищении человека. Ранее она сообщала, что ее сын женат на екатеринбурженке, и они до сих пор не в разводе.