Свердловские промышленники обозначили сложность при переходе на российское ПО

05 сентября 2023 в 13:03 Размер текста - 17 +

Главный вопрос многих промышленных предприятий — как понять, относятся ли их системы к критической информационной инфраструктуре Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Промышленные предприятия должны сами определять, относятся ли их системы к объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ) или нет. И в случае, если относятся, должны перейти на отечественный софт. При этом у многих возникают сложности с тем, чтобы правильно классифицировать себя. Об этом на IT-конференции по внедрению отечественного софта на промпредприятиях в Екатеринбурге рассказал помощник полпреда в УрФО Евгений Гурарий, передает корреспондент URA.RU. «Есть соответствующий закон, по которому действующие предприятия обязаны провести оценку своих информационных систем, аппаратных ресурсов и прочего, чтобы определиться, относится ли их система к КИИ. Соответственно, здесь есть тонкости и сложности в законодательстве — зачастую ответственность за определение объекта и то, к какой категории он принадлежит, лежит на самом предприятии. Сейчас законодательство меняется, и к владельцам КИИ будут более жесткие требования», — рассказал Гурарий. Чтобы правильно определить принадлежность своих систем, промышленники обращаются к властям с вопросами по методической поддержке. Многие не знают, как реализовать те или иные нормативные акты. «Мы эту поддержку оказываем, чтобы еще до принятия каких-то официальных решений по предприятию все было сделано правильно», — добавляет Евгений Гурарий. Президент ГК InfoWatch Наталья Касперская, в свою очередь, назвала «самой слабой точкой» программное обеспечение для промышленных предприятий. По остальным категориями — ПО для бизнеса, системное ПО, информационная безопасность — ситуация обстоит лучше. В марте 2022 года президент Владимир Путин запретил использовать иностранное программное обеспечение госорганам и госзаказчикам на критической инфраструктуре. Запрет вводится с 1 января 2024 года. Вопросы софта для промышленных предприятий обсуждали в рамках конференции «Отечественный софт: путь к технологическому суверенитету» Фото: Илья Московец © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Промышленные предприятия должны сами определять, относятся ли их системы к объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ) или нет. И в случае, если относятся, должны перейти на отечественный софт. При этом у многих возникают сложности с тем, чтобы правильно классифицировать себя. Об этом на IT-конференции по внедрению отечественного софта на промпредприятиях в Екатеринбурге рассказал помощник полпреда в УрФО Евгений Гурарий, передает корреспондент URA.RU. «Есть соответствующий закон, по которому действующие предприятия обязаны провести оценку своих информационных систем, аппаратных ресурсов и прочего, чтобы определиться, относится ли их система к КИИ. Соответственно, здесь есть тонкости и сложности в законодательстве — зачастую ответственность за определение объекта и то, к какой категории он принадлежит, лежит на самом предприятии. Сейчас законодательство меняется, и к владельцам КИИ будут более жесткие требования», — рассказал Гурарий. Чтобы правильно определить принадлежность своих систем, промышленники обращаются к властям с вопросами по методической поддержке. Многие не знают, как реализовать те или иные нормативные акты. «Мы эту поддержку оказываем, чтобы еще до принятия каких-то официальных решений по предприятию все было сделано правильно», — добавляет Евгений Гурарий. Президент ГК InfoWatch Наталья Касперская, в свою очередь, назвала «самой слабой точкой» программное обеспечение для промышленных предприятий. По остальным категориями — ПО для бизнеса, системное ПО, информационная безопасность — ситуация обстоит лучше. В марте 2022 года президент Владимир Путин запретил использовать иностранное программное обеспечение госорганам и госзаказчикам на критической инфраструктуре. Запрет вводится с 1 января 2024 года.