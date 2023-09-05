Инцидент произошел в Раменском округе
В Раменском округе Московской области электропоезд переехал легковой автомобиль. Об этом сообщили в экстренных службах. О пострадавших в результате происшествия неизвестно.
«На нерегулируемом переезде железной дороги Гжель-Куровская произошло столкновение электропоезда сообщением Москва-Черусти с легковой автомашиной», — передает РИА Новости слова представителей экстренных служб. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия, данных о пострадавших пока нет.
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