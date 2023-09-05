В Подмосковье электричка на скорости смяла автомобиль. Видео

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Скоростной электропоезд Ласточка. Курган, электричка, электропоезд, ржд, ласточка, железная дорога
Инцидент произошел в Раменском округе Фото:

В Раменском округе Московской области электропоезд переехал легковой автомобиль. Об этом сообщили в экстренных службах. О пострадавших в результате происшествия неизвестно.

«На нерегулируемом переезде железной дороги Гжель-Куровская произошло столкновение электропоезда сообщением Москва-Черусти с легковой автомашиной», — передает РИА Новости слова представителей экстренных служб. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия, данных о пострадавших пока нет.

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В Раменском округе Московской области электропоезд переехал легковой автомобиль. Об этом сообщили в экстренных службах. О пострадавших в результате происшествия неизвестно. «На нерегулируемом переезде железной дороги Гжель-Куровская произошло столкновение электропоезда сообщением Москва-Черусти с легковой автомашиной», — передает РИА Новости слова представителей экстренных служб. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия, данных о пострадавших пока нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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