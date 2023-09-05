В РФ нашли способ прикрыть контрабанду табака и алкоголя из стран ЕАЭС

06 сентября 2023 в 03:43 Размер текста - 17 +

Новый законопроект прикроет лазейку для контрабанды алкоголя и табака в Россию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Торговцы нелегальным алкоголем и табаком из стран ЕАЭС ввозили в РФ товары под видом транзита в другие страны. Новый законопроект Минфина, одобренный накануне в правительстве, исправит пробел в Уголовном кодексе и перекроет возможности для контрабандистов. «В России сложилась масштабная практика контрабанды алкогольной и табачной продукции из стран ЕАЭС благодаря лазейке в Уголовном кодексе. Товар законно ввозится на территорию России под видом транзита в другие страны союза, но выгружается, не достигнув конечной точки пути. Законопроект Минфина, который вносит поправки в статью о контрабанде, 4 сентября одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности», — передают «Известия» суть изменений. Закон должен вступить в силу с 1 апреля 2024 года. Согласно новому проекту, за незаконное перемещение в крупном размере через таможенную границу ЕАЭС или России нарушителей ждет наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом до 1 миллиона рублей. По мнению экспертов, изменения помогут компаниям, официально работающим на рынке, а также значительно увеличат доходы в бюджет. Ранее сообщалось, что с 1 января 2023 года виновных в контрабанде алкоголя и табака из стран ЕАЭС будут наказывать по нормам Уголовного кодекса РФ. Соответствующий законопроект был подготовлен Министерством финансов РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Торговцы нелегальным алкоголем и табаком из стран ЕАЭС ввозили в РФ товары под видом транзита в другие страны. Новый законопроект Минфина, одобренный накануне в правительстве, исправит пробел в Уголовном кодексе и перекроет возможности для контрабандистов. «В России сложилась масштабная практика контрабанды алкогольной и табачной продукции из стран ЕАЭС благодаря лазейке в Уголовном кодексе. Товар законно ввозится на территорию России под видом транзита в другие страны союза, но выгружается, не достигнув конечной точки пути. Законопроект Минфина, который вносит поправки в статью о контрабанде, 4 сентября одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности», — передают «Известия» суть изменений. Закон должен вступить в силу с 1 апреля 2024 года. Согласно новому проекту, за незаконное перемещение в крупном размере через таможенную границу ЕАЭС или России нарушителей ждет наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом до 1 миллиона рублей. По мнению экспертов, изменения помогут компаниям, официально работающим на рынке, а также значительно увеличат доходы в бюджет. Ранее сообщалось, что с 1 января 2023 года виновных в контрабанде алкоголя и табака из стран ЕАЭС будут наказывать по нормам Уголовного кодекса РФ. Соответствующий законопроект был подготовлен Министерством финансов РФ.