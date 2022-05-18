В России ужесточат наказание за контрабанду табака и алкоголя

19 мая 2022 в 04:28 Размер текста - 17 +

В Минфине заявили, что более половины объема контрабанды табака и алкоголя приходится на ЕАЭС Фото: Анна Майорова © URA.RU С 1 января 2023 года за нелегальный ввоз табачной и алкогольной продукции из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС, включает Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Россию) будет грозить до пяти лет лишения свободы. Соответствующий законопроект был подготовлен Министерством финансов РФ. С 1 января 2023 года виновных в контрабанде алкоголя и табака из стран ЕАЭС будут наказывать по нормам Уголовного кодекса РФ, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина. Нарушителям будет грозить срок от трех до пяти лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей или в размере зарплаты за период до пяти лет. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что, согласно анализу, именно страны-члены ЕАЭС являются основным источником наполнения черного рынка табачной и алкогольной продукцией. «Прирост происходит преимущественно за счет нелегальных поставок из других государств — членов союза, доля которых в 2021 году превысила половину от общего объема нелегальной продукции (от 52% до 64%)», — уточняется в документе.

С 1 января 2023 года за нелегальный ввоз табачной и алкогольной продукции из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС, включает Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Россию) будет грозить до пяти лет лишения свободы. Соответствующий законопроект был подготовлен Министерством финансов РФ. С 1 января 2023 года виновных в контрабанде алкоголя и табака из стран ЕАЭС будут наказывать по нормам Уголовного кодекса РФ, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина. Нарушителям будет грозить срок от трех до пяти лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей или в размере зарплаты за период до пяти лет. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что, согласно анализу, именно страны-члены ЕАЭС являются основным источником наполнения черного рынка табачной и алкогольной продукцией. «Прирост происходит преимущественно за счет нелегальных поставок из других государств — членов союза, доля которых в 2021 году превысила половину от общего объема нелегальной продукции (от 52% до 64%)», — уточняется в документе.