Предполагается, что пожар произошел из-за замыкания электропроводки
В Сургуте в ночь на 7 сентября загорелась «Газель». На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, что огнем охвачена вся кабина автомобиля.
«Возле сургутского мясокомбината сгорела бортовая Газель. Предварительная причина пожара — замыкание электропроводки», — сообщает telegram-канал «К-ИНФОРМ СУРГУТ».
О пострадавших не сообщается. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС по ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.
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