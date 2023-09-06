06 сентября 2023

В ХМАО ночью сгорела «Газель». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара на автостоянке у башни Исеть. Екатеринбург, огонь, тушение пожара, сгоревший автомобиль, поджог автомобиля, машина сгорела, поджог машины
Предполагается, что пожар произошел из-за замыкания электропроводки Фото:

В Сургуте в ночь на 7 сентября загорелась «Газель». На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, что огнем охвачена вся кабина автомобиля.

«Возле сургутского мясокомбината сгорела бортовая Газель. Предварительная причина пожара — замыкание электропроводки», — сообщает telegram-канал «К-ИНФОРМ СУРГУТ».

О пострадавших не сообщается. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС по ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.

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В Сургуте в ночь на 7 сентября загорелась «Газель». На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, что огнем охвачена вся кабина автомобиля. «Возле сургутского мясокомбината сгорела бортовая Газель. Предварительная причина пожара — замыкание электропроводки», — сообщает telegram-канал «К-ИНФОРМ СУРГУТ». О пострадавших не сообщается. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС по ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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