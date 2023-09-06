В ХМАО ночью сгорела «Газель». Видео

07 сентября 2023 в 07:54 Размер текста - 17 +

Предполагается, что пожар произошел из-за замыкания электропроводки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сургуте в ночь на 7 сентября загорелась «Газель». На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, что огнем охвачена вся кабина автомобиля. «Возле сургутского мясокомбината сгорела бортовая Газель. Предварительная причина пожара — замыкание электропроводки», — сообщает telegram-канал «К-ИНФОРМ СУРГУТ». О пострадавших не сообщается. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС по ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.

В Сургуте в ночь на 7 сентября загорелась «Газель». На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, что огнем охвачена вся кабина автомобиля. «Возле сургутского мясокомбината сгорела бортовая Газель. Предварительная причина пожара — замыкание электропроводки», — сообщает telegram-канал «К-ИНФОРМ СУРГУТ». О пострадавших не сообщается. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС по ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.