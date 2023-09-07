В Кабардино-Балкарии разбился парапланерист

Пилот получил серьезные травмы
В горах Кабардин-Балкарии разбился парапланерист. На месте происшествия работают экстренные службы.
ЧП произошло в Чегемском районе Кабардино-Балкарии. «Пилот не справился с управлением. В результате жесткого приземления он получил тяжелые травмы», — сообщает telegram-канал 112. Издание уточняет, что это уже не первое происшествия с парапланеристами в данном районе.
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