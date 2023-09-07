В Кабардино-Балкарии разбился парапланерист

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Светлогорская набережная, Калининградская область. Светлогорск, параплан, парапланерист, парашют крыло
Пилот получил серьезные травмы Фото:

В горах Кабардин-Балкарии разбился парапланерист. На месте происшествия работают экстренные службы.

ЧП произошло в Чегемском районе Кабардино-Балкарии. «Пилот не справился с управлением. В результате жесткого приземления он получил тяжелые травмы», — сообщает telegram-канал 112. Издание уточняет, что это уже не первое происшествия с парапланеристами в данном районе.

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В горах Кабардин-Балкарии разбился парапланерист. На месте происшествия работают экстренные службы. ЧП произошло в Чегемском районе Кабардино-Балкарии. «Пилот не справился с управлением. В результате жесткого приземления он получил тяжелые травмы», — сообщает telegram-канал 112. Издание уточняет, что это уже не первое происшествия с парапланеристами в данном районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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