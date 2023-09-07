Новый путепровод разгрузит трассу Екатеринбург — Тюмень Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Богдановиче (Свердловская область) запустили движение по новому путепроводу, который проходит через железнодорожный узел. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП).

«Евгений Куйвашев 7 сентября в Богдановиче открыл движение по новому путепроводу над Транссибом. Движение на новом путепроводе организовано по двум полосам. Ширина каждой из полос составляет 3,5 метра. По обеим сторонам моста оборудованы тротуары для пешеходов», — говорится в сообщении ДИПа.

По словам председателя заксобрания региона Людмилы Бабушкиной, идея возведения этого путепровода исходила от муниципалитета. «За год с небольшим удалось возвести мост: 6 сентября 2022 года стартовало строительство, сегодня — 7 сентября 2023 года — открываем движение. Конечно, это заслуга строителей. Они очень быстро, качественно все сделали», — цитирует слова Бабушкиной ДИП.

Пропускная способность на участке федеральной трассы P-351 Екатеринбург — Тюмень вырастет в два раза. Трафик транспортных средств вырастет с 700 до 1400 машин в час. Масштабная реконструкция трассы проводится в рамках строительства трассы М-12 и ее дальнейшего продления до Тюмени с 2018 года.