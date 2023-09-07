В Пермском крае огласили приговор убийце бабушки

Пермяк, забивший до смерти свою бабушку, проведет в колонии более девяти лет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, заключенные, колония, решетка, обвиняемый, скамья подсудимых, судебное заседание, суд, арестант, судебный процесс, судебное дело
Мужчину признали виновным в убийстве своей бабушки Фото:

Жителя Чусового (Пермский край), который забил свою бабушку до смерти, отправили в колонию на девять лет и два месяца по решению суда. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

«Осужденному (за смерть своей бабушки — прим. URA.RU) назначено наказание в виде 9 лет 2 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима со штрафом», — указано в ведомственном telegram-канале.

Ранее следствие установило, что в марте 32-летний житель Чусового, проживающий вместе со своей бабушкой 1936 года рождения, после употребления алкоголя в результате ссоры избил ее руками и ногами. От полученных травм женщина скончалась.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителя Чусового (Пермский край), который забил свою бабушку до смерти, отправили в колонию на девять лет и два месяца по решению суда. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. «Осужденному (за смерть своей бабушки — прим. URA.RU) назначено наказание в виде 9 лет 2 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима со штрафом», — указано в ведомственном telegram-канале. Ранее следствие установило, что в марте 32-летний житель Чусового, проживающий вместе со своей бабушкой 1936 года рождения, после употребления алкоголя в результате ссоры избил ее руками и ногами. От полученных травм женщина скончалась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...