В Пермском крае огласили приговор убийце бабушки

Пермяк, забивший до смерти свою бабушку, проведет в колонии более девяти лет

07 сентября 2023 в 23:50 Размер текста - 17 +

Мужчину признали виновным в убийстве своей бабушки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Чусового (Пермский край), который забил свою бабушку до смерти, отправили в колонию на девять лет и два месяца по решению суда. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. «Осужденному (за смерть своей бабушки — прим. URA.RU) назначено наказание в виде 9 лет 2 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима со штрафом», — указано в ведомственном telegram-канале. Ранее следствие установило, что в марте 32-летний житель Чусового, проживающий вместе со своей бабушкой 1936 года рождения, после употребления алкоголя в результате ссоры избил ее руками и ногами. От полученных травм женщина скончалась.

Жителя Чусового (Пермский край), который забил свою бабушку до смерти, отправили в колонию на девять лет и два месяца по решению суда. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. «Осужденному (за смерть своей бабушки — прим. URA.RU) назначено наказание в виде 9 лет 2 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима со штрафом», — указано в ведомственном telegram-канале. Ранее следствие установило, что в марте 32-летний житель Чусового, проживающий вместе со своей бабушкой 1936 года рождения, после употребления алкоголя в результате ссоры избил ее руками и ногами. От полученных травм женщина скончалась.