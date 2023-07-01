Пермяк до смерти забил бабушку, с которой жил в одной квартире

02 июля 2023 в 10:39 Размер текста - 17 +

Пермяк забил до смерти свою бабушку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Чусового (Пермский край) в ходе пьяной ссоры забил до смерти свою бабушку, с которой жил в одной квартире. Об этом сообщается в telegram-канале «СУ СК России по Пермскому краю». «В марте 32-летний обвиняемый, проживающий вместе со своей престарелой бабушкой 1936 года рождения в городе Чусовой, после употребления спиртного в ходе ссоры нанес ей удары руками и ногами. В результате бабушка скончалась», — написано в посте ведомства. По данным ведомства, обвиняемый пермяк заключен под стражу на время пока будет идти расследование уголовного дела. Дело, по данным следствия, открыто по статье 105 УК РФ (убийство). Ранее следователи СУ СК по Пермскому краю выдвинули обвинение жителю Перми в убийстве своей 97-летней бабушки. Пермяк задушил родственницу из-за неприязни, сообщается на сайте комитета.

Житель Чусового (Пермский край) в ходе пьяной ссоры забил до смерти свою бабушку, с которой жил в одной квартире. Об этом сообщается в telegram-канале «СУ СК России по Пермскому краю». «В марте 32-летний обвиняемый, проживающий вместе со своей престарелой бабушкой 1936 года рождения в городе Чусовой, после употребления спиртного в ходе ссоры нанес ей удары руками и ногами. В результате бабушка скончалась», — написано в посте ведомства. По данным ведомства, обвиняемый пермяк заключен под стражу на время пока будет идти расследование уголовного дела. Дело, по данным следствия, открыто по статье 105 УК РФ (убийство). Ранее следователи СУ СК по Пермскому краю выдвинули обвинение жителю Перми в убийстве своей 97-летней бабушки. Пермяк задушил родственницу из-за неприязни, сообщается на сайте комитета.