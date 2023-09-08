В ХМАО водитель внедорожника погиб в ДТП

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия Фото: Илья Московец © URA.RU

В Нефтеюганском районе (ХМАО) в ночь на 9 сентября произошла смертельная авария. На 20-м километре автодороги «Подъезд к городу Сургуту» столкнулись автомобиль Toyota и внедорожник Chevrolet Niva. В пресс-службе окружного управления МВД сообщили, что водитель внедорожника погиб.

«В Нефтеюганском районе около 03:00 9 сентября на 20-м километре автодороги „Подъезд к городу Сургуту“ произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля Chevrolet Niva и автомобиля Toyota. В результате ДТП водитель Chevrolet Niva скончался на месте происшествия до прибытия сотрудников скорой медицинской помощи», — сообщило ведомство в своем telegram-канале.

В аварии пострадали водитель и пассажир Toyota. Также травмы получили два пассажира Chevrolet Niva. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства.