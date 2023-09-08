08 сентября 2023

В ХМАО водитель внедорожника погиб в ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Приезд генерального прокурора РФ Игоря Краснова в прокуратуру Свердловской области. Екатеринбург, полиция, дпс, баллоны с кислородом
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия Фото:

В Нефтеюганском районе (ХМАО) в ночь на 9 сентября произошла смертельная авария. На 20-м километре автодороги «Подъезд к городу Сургуту» столкнулись автомобиль Toyota и внедорожник Chevrolet Niva. В пресс-службе окружного управления МВД сообщили, что водитель внедорожника погиб.

«В Нефтеюганском районе около 03:00 9 сентября на 20-м километре автодороги „Подъезд к городу Сургуту“ произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля Chevrolet Niva и автомобиля Toyota. В результате ДТП водитель Chevrolet Niva скончался на месте происшествия до прибытия сотрудников скорой медицинской помощи», — сообщило ведомство в своем telegram-канале.

В аварии пострадали водитель и пассажир Toyota. Также травмы получили два пассажира Chevrolet Niva. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства.

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В Нефтеюганском районе (ХМАО) в ночь на 9 сентября произошла смертельная авария. На 20-м километре автодороги «Подъезд к городу Сургуту» столкнулись автомобиль Toyota и внедорожник Chevrolet Niva. В пресс-службе окружного управления МВД сообщили, что водитель внедорожника погиб. «В Нефтеюганском районе около 03:00 9 сентября на 20-м километре автодороги „Подъезд к городу Сургуту“ произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля Chevrolet Niva и автомобиля Toyota. В результате ДТП водитель Chevrolet Niva скончался на месте происшествия до прибытия сотрудников скорой медицинской помощи», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. В аварии пострадали водитель и пассажир Toyota. Также травмы получили два пассажира Chevrolet Niva. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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