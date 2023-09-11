Драка между магнитогорцами закончилось ударом утюга по голове

Конфликт между двумя коллегами в Магнитогорске (Челябинская область), переросший в драку, закончился ударом утюга по голове. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона, ссора произошла на пьяной почве.
«Мужчины распивали спиртные напитки. В какой-то момент в борьбе решили выяснить кто сильнее. Победителем схватки стал хозяин квартиры. Однако это не понравилось гостю, и тот нанес потерпевшему несколько ударов утюгом», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона.
В ведомстве отметили, что у пострадавшего рассечена бровь. Его собутыльник задержан и доставлен в полицейский участок для дальнейшего разбирательства.
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