11 сентября 2023

Драка между магнитогорцами закончилось ударом утюга по голове

© Служба новостей «URA.RU»
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Артефакты 20го века, будущие экспонаты Музея СССР. Екатеринбург, утюг
Один из участников драки несколько раз ударил оппонента по голове утюгом Фото:

Конфликт между двумя коллегами в Магнитогорске (Челябинская область), переросший в драку, закончился ударом утюга по голове. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона, ссора произошла на пьяной почве.

«Мужчины распивали спиртные напитки. В какой-то момент в борьбе решили выяснить кто сильнее. Победителем схватки стал хозяин квартиры. Однако это не понравилось гостю, и тот нанес потерпевшему несколько ударов утюгом», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона.

В ведомстве отметили, что у пострадавшего рассечена бровь. Его собутыльник задержан и доставлен в полицейский участок для дальнейшего разбирательства.

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Конфликт между двумя коллегами в Магнитогорске (Челябинская область), переросший в драку, закончился ударом утюга по голове. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона, ссора произошла на пьяной почве. «Мужчины распивали спиртные напитки. В какой-то момент в борьбе решили выяснить кто сильнее. Победителем схватки стал хозяин квартиры. Однако это не понравилось гостю, и тот нанес потерпевшему несколько ударов утюгом», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона. В ведомстве отметили, что у пострадавшего рассечена бровь. Его собутыльник задержан и доставлен в полицейский участок для дальнейшего разбирательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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