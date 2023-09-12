Омбудсмен ХМАО обменялась опытом защиты прав человека на Генассамблее в Казани

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Координационный совет Уполномоченных по правам человека в УрФО. Челябинск, портрет, стребкова наталья
Омбудсмен ХМАО Наталья Стребкова раскритиковала чиновников за волокиту Фото:

Уполномоченный по правам человека ХМАО Наталья Стребкова обсудила с коллегами опыт правозащиты на ХVII заседании Генеральной Ассамблеи Азиатской ассоциации омбудсменов, который проходит в Казани. Стребкова рассказала журналисту URA.RU, что в повестке были вопросы о правовом положении иностранных студентов в РФ, межнациональное взаимодействие, и защита прав человека в условиях новых вызовов, с которыми сталкиваются уполномоченные.

«В рамках мероприятий, приуроченных к заседанию Ассоциации, обсуждались такие важные направления правозащитной деятельности, как: правовое положение иностранных студентов в России, национальные особенности и универсальные подходы в работе омбудсменов, защита прав человека в условиях новых вызовов и актуальных проблем, особенности межнационального взаимодействия омбудсменов в ходе защиты прав человека», — уточнила Стребкова.

Не осталась без внимания и тема защиты прав человека в условиях СВО и проблемы коррупции. Омбудсмен жестко высказалась о чиновниках, игнорирующих или затягивающих ответы на обращения граждан. «В сегменте борьбы с коррупцией не хватает жестких принципов и законов, которые бы не позволили чиновникам волокитить обращения или рассматривать его неполно. К сожалению, в практике своей деятельности институт Уполномоченного многократно сталкивается с такими случаями недобросовестного рассмотрения проблемных вопросов обращений граждан. Это недопустимо», — заявила Стребкова.

Ранее URA.RU писало, что омбудсмен ХМАО отреагировала на жалобы бойцов из зоны СВО. Наталья Стребкова инициировала проверку после сообщений о неуставных отношениях командования к бойцам полка 1307.

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Уполномоченный по правам человека ХМАО Наталья Стребкова обсудила с коллегами опыт правозащиты на ХVII заседании Генеральной Ассамблеи Азиатской ассоциации омбудсменов, который проходит в Казани. Стребкова рассказала журналисту URA.RU, что в повестке были вопросы о правовом положении иностранных студентов в РФ, межнациональное взаимодействие, и защита прав человека в условиях новых вызовов, с которыми сталкиваются уполномоченные. «В рамках мероприятий, приуроченных к заседанию Ассоциации, обсуждались такие важные направления правозащитной деятельности, как: правовое положение иностранных студентов в России, национальные особенности и универсальные подходы в работе омбудсменов, защита прав человека в условиях новых вызовов и актуальных проблем, особенности межнационального взаимодействия омбудсменов в ходе защиты прав человека», — уточнила Стребкова. Не осталась без внимания и тема защиты прав человека в условиях СВО и проблемы коррупции. Омбудсмен жестко высказалась о чиновниках, игнорирующих или затягивающих ответы на обращения граждан. «В сегменте борьбы с коррупцией не хватает жестких принципов и законов, которые бы не позволили чиновникам волокитить обращения или рассматривать его неполно. К сожалению, в практике своей деятельности институт Уполномоченного многократно сталкивается с такими случаями недобросовестного рассмотрения проблемных вопросов обращений граждан. Это недопустимо», — заявила Стребкова. Ранее URA.RU писало, что омбудсмен ХМАО отреагировала на жалобы бойцов из зоны СВО. Наталья Стребкова инициировала проверку после сообщений о неуставных отношениях командования к бойцам полка 1307.
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