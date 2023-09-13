На стройке в Челябинске незаконно использовали труд мигрантов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительная площадка Гимназии №40. Екатеринбург, мигранты, гастарбайтер, рабочая сила, строительная площадка, строители в касках, рабочие, строительство школы, гимназия40
За каждого мигранта, работающего без разрешения, работодателям грозит штраф до 800 тысяч рублей Фото:

Две компании в Челябинске незаконно использовали труд мигрантов на строительстве образовательного учреждения в Челябинске. Об этом URA.RU 13 сентября сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

«Сотрудники управления по вопросам миграции выявили двух застройщиков, незаконно использовавших труд иностранцев. Мигранты работали на строительстве образовательного учреждения в Центральном районе Челябинска без разрешительных документов. Работодателям грозят штрафы до 800 тысяч рублей за каждого иностранного работника, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток», — сообщили в пресс-службе.

В 2023 году в Челябинской области выявлено уже более тысячи нарушений миграционного законодательства, совершенных работодателями. В их адрес вынесено 39 предписаний о необходимости принятия мер к устранению нарушений и 31 предостережение о недопустимости подобных фактов.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Две компании в Челябинске незаконно использовали труд мигрантов на строительстве образовательного учреждения в Челябинске. Об этом URA.RU 13 сентября сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка. «Сотрудники управления по вопросам миграции выявили двух застройщиков, незаконно использовавших труд иностранцев. Мигранты работали на строительстве образовательного учреждения в Центральном районе Челябинска без разрешительных документов. Работодателям грозят штрафы до 800 тысяч рублей за каждого иностранного работника, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток», — сообщили в пресс-службе. В 2023 году в Челябинской области выявлено уже более тысячи нарушений миграционного законодательства, совершенных работодателями. В их адрес вынесено 39 предписаний о необходимости принятия мер к устранению нарушений и 31 предостережение о недопустимости подобных фактов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...