За каждого мигранта, работающего без разрешения, работодателям грозит штраф до 800 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Две компании в Челябинске незаконно использовали труд мигрантов на строительстве образовательного учреждения в Челябинске. Об этом URA.RU 13 сентября сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

«Сотрудники управления по вопросам миграции выявили двух застройщиков, незаконно использовавших труд иностранцев. Мигранты работали на строительстве образовательного учреждения в Центральном районе Челябинска без разрешительных документов. Работодателям грозят штрафы до 800 тысяч рублей за каждого иностранного работника, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток», — сообщили в пресс-службе.

В 2023 году в Челябинской области выявлено уже более тысячи нарушений миграционного законодательства, совершенных работодателями. В их адрес вынесено 39 предписаний о необходимости принятия мер к устранению нарушений и 31 предостережение о недопустимости подобных фактов.