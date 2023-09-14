Риелтор Кушнова: самая дорогая в регионе квартира продается в центре Челябинска

Самая дорогая в регионе квартира продается за 46 млн 800 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области самая дорогая квартира расположена в центре Челябинска и продается за 46 млн 880 тысяч рублей, самая дешевая — в Саткинском районе в селе Бердяуш за 75 тысяч 200 рублей. Об этом URA.RU рассказала челябинский риелтор и юрист Надежда Кушнова.

«Самые дорогие квартиры продаются в центре Челябинска. Есть даже недвижимость по 200 тысяч рублей за квадратный метр. Наиболее элитная квартира продается в центре города по 46 млн 880 тысяч рублей, самая дешевая квартира в Саткинском районе Челябинской области в селе Бердяуш за 75 тысяч 200 рублей», — рассказала Кушнова.

Самая дорогая в регионе 4-комнатная квартира площадью 229 квадратных метров с террасами на крыше продается в центре Челябинска в первом доме бизнес-класса недалеко от ДС «Юность». В январе 2023 года ее продавали за 43 млн рублей, теперь стоимость элитной недвижимости составляет 46 млн 800 тысяч рублей. В доме есть террасы для жителей на крыше и выход в сквер «Алое поле», а также четыре этажа паркинга и ресторан. По словам Кушновой, квартира продается по приемлемой цене, поскольку квартиры меньшей площадью в городе реализуются по большей стоимости в перерасчете за квадратный метр.

Самая дешевая квартира в Челябинской области продается в Саткинском районе по начальной цене 75 тысяч 200 рублей. Трехкомнатная квартира площадью 52,3 квадратных метра расположена в селе Бердяуш. Данная недвижимость выставлена на отрытых торгах компанией ОАО «РЖД». Аукцион проводится на торговой площадке «Ртстендер». По условиям цену предлагает сам покупатель. Чтобы участвовать в аукционе, нужно внести задаток в размере начальной стоимости.

Самая дорогая в регионе 4-комнатная квартира площадью 229 квадратных метров с террасами на крыше продается в центре Челябинска в первом доме бизнес-класса недалеко от ДС «Юность» Фото: сайт «Авито»

В январе 2023 года стоимость квартиры составляла 43 млн рублей, теперь — 46 млн 800 тысяч рублей Фото: сайт «Авито»

В доме есть террасы для жителей на крыше и выход в сквер «Алое поле», а также четыре этажа паркинга и ресторан Фото: сайт «Авито»

Самая дешевая квартира в Челябинской области продается в Саткинском районе по начальной цене 75 тысяч 200 рублей Фото: сайт «Авито»

Трехкомнатная квартира площадью 52,3 квадратных метра расположена в селе Бердяуш Фото: сайт «Авито»

Квартира выставлена на отрытых торгах компанией ОАО «РЖД», аукцион проводится на торговой площадке «Ртстендер» Фото: сайт «Авито»