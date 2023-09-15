В Магнитогорске водитель сбил на переходе 12-летнюю девочку

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Дорога. Челябинск, ребенок, пешеходный переход, мать и дитя, девочка, мама и дочь
ДТП произошло на пешеходном переходе Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) водитель на пешеходном переходе сбил 12-летнюю девочку. По факту ДТП проводится проверка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

«65-летний водитель за рулем „ВАЗ 2108“ двигался по улице Притяжения со стороны улицы Зеленой в сторону улицы Труда. В районе СНТ имени Мичурина он совершил наезд на девочку, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате юному пешеходу причинены телесные повреждения, пострадавшая госпитализирована в отделение травматологии», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках административного расследования сотрудниками Госавтоинспекции проводится установление всех обстоятельств происшествия. В ведомстве призывают водителей заранее снизить скорость и оценить условия видимости и обзора при приближении к пешеходному переходу.

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В Магнитогорске (Челябинская область) водитель на пешеходном переходе сбил 12-летнюю девочку. По факту ДТП проводится проверка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД. «65-летний водитель за рулем „ВАЗ 2108“ двигался по улице Притяжения со стороны улицы Зеленой в сторону улицы Труда. В районе СНТ имени Мичурина он совершил наезд на девочку, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате юному пешеходу причинены телесные повреждения, пострадавшая госпитализирована в отделение травматологии», — сообщили в пресс-службе ведомства. В рамках административного расследования сотрудниками Госавтоинспекции проводится установление всех обстоятельств происшествия. В ведомстве призывают водителей заранее снизить скорость и оценить условия видимости и обзора при приближении к пешеходному переходу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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