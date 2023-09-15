В Магнитогорске водитель сбил на переходе 12-летнюю девочку

ДТП произошло на пешеходном переходе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) водитель на пешеходном переходе сбил 12-летнюю девочку. По факту ДТП проводится проверка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

«65-летний водитель за рулем „ВАЗ 2108“ двигался по улице Притяжения со стороны улицы Зеленой в сторону улицы Труда. В районе СНТ имени Мичурина он совершил наезд на девочку, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате юному пешеходу причинены телесные повреждения, пострадавшая госпитализирована в отделение травматологии», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках административного расследования сотрудниками Госавтоинспекции проводится установление всех обстоятельств происшествия. В ведомстве призывают водителей заранее снизить скорость и оценить условия видимости и обзора при приближении к пешеходному переходу.