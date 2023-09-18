Свердловчане отправили теплые вещи бойцам СВО и канцелярию школьникам ЛДНР

18 сентября 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

На Донбасс отправили очередной гуманитарный конвой Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из Екатеринбурга в 225-й раз в зону спецоперации на Украине отправили гуманитарную помощь, в том числе машину и теплые вещи для военных, а также и канцелярию для школьников из Луганской и Донецкой народных республик. Всего — 7,6 тонны. Участие в акции приняли компания «Сима-ленд», спикер регионального заксобрания Людмила Бабушкина и «Союз офицерских жен», сообщили URA.RU организаторы. «В составе груза для военнослужащих Центрального военного округа — УАЗ „Буханка“, блиндажные свечи и туристические печи для отопления палаток, теплые вещи: с наступлением осени стало ощутимо прохладнее. Для детей из Макеевки отправили школьные наборы, куда вошли рюкзаки с канцтоварами: ручки, линейки, тетради, краски, карандаши и прочее», — сказала спикер заксобрания Людмила Бабушкина. Участие в акции также принял «Сима-ленд». Компания, помимо сбора необходимых вещей, предоставила транспорт для отправки товара. «С февраля 2022 года правительством вместе с бизнес-сообществом, некоммерческими организациями и добровольцами создан единый механизм для оказания гумпомощи жителям ЛНР и ДНР, военнослужащим. Направлено более 4,5 тысячи тонн помощи разным категориям нуждающихся. Сегодня мы направляем 225-й гуманитарный конвой», — сказала замдиректора компании Анастасия Лукичева. Ранее в Екатеринбурге открыли выставку о прифронтовой жизни бойцов из зоны спецоперации. На экспозиции можно ознакомиться с фотоработами, где запечатлены либо быт военных, либо люди, которые только вернулись с фронта или которым еще предстоит отправиться туда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из Екатеринбурга в 225-й раз в зону спецоперации на Украине отправили гуманитарную помощь, в том числе машину и теплые вещи для военных, а также и канцелярию для школьников из Луганской и Донецкой народных республик. Всего — 7,6 тонны. Участие в акции приняли компания «Сима-ленд», спикер регионального заксобрания Людмила Бабушкина и «Союз офицерских жен», сообщили URA.RU организаторы. «В составе груза для военнослужащих Центрального военного округа — УАЗ „Буханка“, блиндажные свечи и туристические печи для отопления палаток, теплые вещи: с наступлением осени стало ощутимо прохладнее. Для детей из Макеевки отправили школьные наборы, куда вошли рюкзаки с канцтоварами: ручки, линейки, тетради, краски, карандаши и прочее», — сказала спикер заксобрания Людмила Бабушкина. Участие в акции также принял «Сима-ленд». Компания, помимо сбора необходимых вещей, предоставила транспорт для отправки товара. «С февраля 2022 года правительством вместе с бизнес-сообществом, некоммерческими организациями и добровольцами создан единый механизм для оказания гумпомощи жителям ЛНР и ДНР, военнослужащим. Направлено более 4,5 тысячи тонн помощи разным категориям нуждающихся. Сегодня мы направляем 225-й гуманитарный конвой», — сказала замдиректора компании Анастасия Лукичева. Ранее в Екатеринбурге открыли выставку о прифронтовой жизни бойцов из зоны спецоперации. На экспозиции можно ознакомиться с фотоработами, где запечатлены либо быт военных, либо люди, которые только вернулись с фронта или которым еще предстоит отправиться туда.