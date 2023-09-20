Бывший замглавы челябинского района избежал наказания по уголовному делу

Суд закрыл уголовное дело экс-замглавы Калининского района Челябинска Звигинцева

Суд закрыл дело в отношении Андрея Звигинцева в связи в истечением срока давности преступления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший заместитель главы Калининского района Челябинска Андрей Звигинцев, обвиняемый в халатности при строительстве детского городка у арены «Трактор», избежал наказания. Как сообщил URA.RU источник в судебной системе, дело было прекращено в связи с истечением срока давности.

«Суд постановил освободить Звигинцева от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. Для преступлений небольшой тяжести он составляет два года. Несмотря на закрытие дела, Звигинцев был признан виновным», — рассказал URA.RU источник.

URA.RU связалось с пресс-службой Калининского райсуда. Там сообщили, что уточнят информацию. Адвокат Звигинцева — Анатолий Безбабный — сообщил URA.RU, что по согласованной со своим подзащитным позицией он не имеет права давать комментарии по делу.

Скандал вокруг детского городка у арены «Трактор» разгорелся после сдачи объекта. Жители ждали чего-то необычного, ведь за объект отдали свыше 6 млн рублей. На деле же они получили две самых обычных горки. После выяснилось, что при заключении контракта были допущены нарушения.

По версии следствия Звигинцев еще в 2020 году согласовал приобретение и установку на территории района вместо единого сертифицированного детского игрового комплекса двух детских игровых комплексов. Согласно заключению технической экспертизы, приобретенный детский игровой комплекс не соответствовал функциональным, техническим и качественным характеристикам, установленным по контракту.