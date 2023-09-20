Пшеницу избавят от грибков воздействием плазмы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Испорченную пшеницу на полях ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) предложили восстанавливать холодной плазмой. На пресс-конференции в «КП-Челябинск» 21 сентября завкафедрой «Пищевые и биотехнологии» Ирина Потороко сообщила, что процесс избавит растение от токсичных микроорганизмов.

«Нанесенный проливными ливнями ущерб пшенице, когда зерна наполнились избыточной влагой и начало прорастать, может исправить метод обработки холодной плазмой. Воздействие ионизированного газа разрушает клеточные мембраны токсичных микроорганизмов, блокируя возможность их дальнейшего развития», — пояснила доктор технических наук Потороко.

В итоге зерно, которое могло бы отправиться на фураж для скота, можно сохранить в качестве продовольственного. Разработку подтвердили экспериментально. Принцип действия связан с естественными процессами. В условиях осадков крахмал в зернах при развитии зародыша осахарился, и возникли ферменты. Микроорганизмы в такой среде вырастают в виде токсигенных плесеней, вырабатывающих митоксины, и дрожжей. С ними и надо бороться.

Как далеко в сентябре зашла ситуация, позволит выявить зерно, которое доставили аграрии двух районов. Первоначальный анализ подтвердил: при норме в 14% влажность составила 20%. Следом ученые занялись изучением микрофлоры на поверхности. Совокупно исследование позволит ответить на вопрос, сколько времени есть у производителей до момента, когда зерно испортится. Не дожидаясь этого, лабораторную плазменную установку ученые переведут в производственную линию. Масштабировать оборудование поможет научно-исследовательский институт опытного машиностроения ЮУрГУ. У фермеров появится шанс на спасение пострадавшей пшеницы.

Первоначально же исследователи решали иную задачу. Они ориентировались на то, чтобы низкоклассное зерно запустить в контролируемое проращивание. Пшеницу активировали ультразвуком и обрабатывали плазмой. Получилось создать муку, которая встраивалась в процесс хлебопечения: получали хлеб с добавленной пищевой полезностью. Погодные условия 2023 года заставили пересмотреть концепт исследования с точки зрения обеспечения биобезопасности сырья.

С полей Челябинской области в настоящий момент собрано 25% зерна в то время, как год назад к этому моменту показатель достигал 70%. Аграрии указали на то, что зерно переспело и наполнилось влагой, буквально начало бродить на полях. Класс пшеницы снизился с третьего до пятого, что соответствует характеристикам фуражного зерна.

На следующем этапе лабораторный образец оборудования сделают промышленным Фото: пресс-служба ЮУрГУ