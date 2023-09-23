23 сентября 2023

Украина перешла от угроз к уговорам ради торговли зерном с Польшей

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Открытие линии подготовки семенного материала с/х культур в аграрном НИЦ УрО РАН. Екатеринбург, зерно, продовольствие, зернохранилище, продовольственная безопасность, сортировочная линия семян, сортировка семян
Украина планирует договориться с Польшей об экспорте зерна в ближайшие несколько недель Фото:
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Киев предложил Варшаве альтернативный вариант экспорта зерна, несмотря на то, что ранее президент Украины Владимир Зеленский угрожал Польше предоставить «цивилизованный ответ». Об этом заявил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка.

«Формула достаточно проста: украинское правительство должно думать о польских фермерах, а польское — об украинских», — передает слова Тараса Качка польский портал Onet. Украина предложила вариант, при котором каждый экспортер зерна самостоятельно будет подавать заявку в Минэкономики, а в Польше уже будут оценивать нужна ли им такая продукция. Стороны должны договориться в ближайшие несколько недель, добавил Качка.

Ранее Польша ввела запрет на ввоз украинского зерна с 15 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский на такие действия пообещал дать цивилизованный ответ. Позднее Киев подал во Всемирную торговую организацию иски против Венгрии, Польши и Словакии из-за эмбарго на ввоз зерна. Также в ответ на действия Варшавы Украина планировала ввести запрет на импорт польских яблок и помидоров, передает RT.

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Киев предложил Варшаве альтернативный вариант экспорта зерна, несмотря на то, что ранее президент Украины Владимир Зеленский угрожал Польше предоставить «цивилизованный ответ». Об этом заявил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка. «Формула достаточно проста: украинское правительство должно думать о польских фермерах, а польское — об украинских», — передает слова Тараса Качка польский портал Onet. Украина предложила вариант, при котором каждый экспортер зерна самостоятельно будет подавать заявку в Минэкономики, а в Польше уже будут оценивать нужна ли им такая продукция. Стороны должны договориться в ближайшие несколько недель, добавил Качка. Ранее Польша ввела запрет на ввоз украинского зерна с 15 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский на такие действия пообещал дать цивилизованный ответ. Позднее Киев подал во Всемирную торговую организацию иски против Венгрии, Польши и Словакии из-за эмбарго на ввоз зерна. Также в ответ на действия Варшавы Украина планировала ввести запрет на импорт польских яблок и помидоров, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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