Украина подала иски против Польши, Венгрии и Словакии из-за ввоза зерна

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Погрузка зерна в Ростовском порту. Ростов, пшеница, зерно, погрузка
Украине не понравилось, что три страны Евросоюза продлили эмбарго на ввоз зерна Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Украина подала во Всемирную торговую организацию (ВТО) иски против Венгрии, Польши и Словакии, сообщает минэкономики страны. Ранее три государства Евросоюза продлили эмбарго на ввоз продукции с Украины.

«Для нас принципиально важно доказать, что отдельные государства-члены не могут запрещать импорт украинских товаров. <…> Украина видит в этом нарушение тремя странами ЕС своих международных обязательств», — говорится в telegram-канале минэкономики Украины. Отмечается, что Киев подал иски в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что страны Евросоюза не должны в одностороннем порядке координировать торговую политику. По ее словам, эти вопросы должны решаться коллективно в ЕС. Из-за действий Киева по зерну, Польша, Венгрия и Словакия ранее вышли из координационной платформы с Еврокомиссией по зерновым проблемам.

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Украина подала во Всемирную торговую организацию (ВТО) иски против Венгрии, Польши и Словакии, сообщает минэкономики страны. Ранее три государства Евросоюза продлили эмбарго на ввоз продукции с Украины. «Для нас принципиально важно доказать, что отдельные государства-члены не могут запрещать импорт украинских товаров. <…> Украина видит в этом нарушение тремя странами ЕС своих международных обязательств», — говорится в telegram-канале минэкономики Украины. Отмечается, что Киев подал иски в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии. Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что страны Евросоюза не должны в одностороннем порядке координировать торговую политику. По ее словам, эти вопросы должны решаться коллективно в ЕС. Из-за действий Киева по зерну, Польша, Венгрия и Словакия ранее вышли из координационной платформы с Еврокомиссией по зерновым проблемам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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