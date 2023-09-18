Украина подала иски против Польши, Венгрии и Словакии из-за ввоза зерна

Украина подала во Всемирную торговую организацию (ВТО) иски против Венгрии, Польши и Словакии, сообщает минэкономики страны. Ранее три государства Евросоюза продлили эмбарго на ввоз продукции с Украины.
«Для нас принципиально важно доказать, что отдельные государства-члены не могут запрещать импорт украинских товаров. <…> Украина видит в этом нарушение тремя странами ЕС своих международных обязательств», — говорится в telegram-канале минэкономики Украины. Отмечается, что Киев подал иски в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии.
Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что страны Евросоюза не должны в одностороннем порядке координировать торговую политику. По ее словам, эти вопросы должны решаться коллективно в ЕС. Из-за действий Киева по зерну, Польша, Венгрия и Словакия ранее вышли из координационной платформы с Еврокомиссией по зерновым проблемам.
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