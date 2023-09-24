24 сентября 2023

Погибшая в ДТП в Перми 17-летняя девушка училась на медика

© Служба новостей «URA.RU»
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Погибшая в Перми девушка перешла на второй курс техникума Фото:

Погибшая в ДТП в Перми 17-летняя девушка обучалась на медика в Краснокамском техникуме. О девушке рассказала ее классный руководитель, которая преподает в родной школе погибшей. В результате ДТП в Кировском районе Перми студентка погибла на месте.

«После девятого класса девушка пошла учиться в Краснокамский техникум на медицинское дело, и в этом году перешла на второй курс», — сообщает портал 59.RU со ссылкой на педагога погибшей. Ранее девушка училась в краснокамской школе №7 (нынешняя школа №2).

По словам учительницы, подросток была доброй, отзывчивой и активной, училась очень хорошо, всегда участвовала в мероприятиях. Педагог не верит, что девушка что-то нарушала или, что она была в наушниках, пока переходила дорогу. В МВД подтвердили изданию, что потерпевшая шла по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Ранее стало известно о смертельном ДТП в Перми, которое произошло 24 сентября. Водитель на большой скорости сбил двух пешеходов, девушка скончалась на месте, а 18-летнего парня госпитализировали. Виновник скрылся с места, но его быстро нашли. Сейчас следователи продолжают расследование, в отношении водителя возбуждено уголовное дело.

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Погибшая в ДТП в Перми 17-летняя девушка обучалась на медика в Краснокамском техникуме. О девушке рассказала ее классный руководитель, которая преподает в родной школе погибшей. В результате ДТП в Кировском районе Перми студентка погибла на месте. «После девятого класса девушка пошла учиться в Краснокамский техникум на медицинское дело, и в этом году перешла на второй курс», — сообщает портал 59.RU со ссылкой на педагога погибшей. Ранее девушка училась в краснокамской школе №7 (нынешняя школа №2). По словам учительницы, подросток была доброй, отзывчивой и активной, училась очень хорошо, всегда участвовала в мероприятиях. Педагог не верит, что девушка что-то нарушала или, что она была в наушниках, пока переходила дорогу. В МВД подтвердили изданию, что потерпевшая шла по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Ранее стало известно о смертельном ДТП в Перми, которое произошло 24 сентября. Водитель на большой скорости сбил двух пешеходов, девушка скончалась на месте, а 18-летнего парня госпитализировали. Виновник скрылся с места, но его быстро нашли. Сейчас следователи продолжают расследование, в отношении водителя возбуждено уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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