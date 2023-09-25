25 сентября 2023

В квартире Екатеринбурга, где находился ребенок, произошел пожар. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в многоэтажном жилом доме на улице Шейнкмана. Екатеринбург, дым, жилой дом, пожар, квартира, возгорание
Сотрудники МЧС устранили возгорание Фото:

В квартире Екатеринбурга по адресу Бисертская,135, в которой находился ребенок, случился пожар. Находившиеся рядом строители, спасли мальчика. Об этом рассказали очевидцы.

«В квартире на третьем этаже произошел пожар. Там был мальчик, его спасли строители, которые укладывали трубы напротив. Они подняли ковш на балкон третьего этажа и спустили его. После чего приехали пожарные, выломали дверь, спасли кошку и потушили пожар», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидцев.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.

Фото:

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В квартире Екатеринбурга по адресу Бисертская,135, в которой находился ребенок, случился пожар. Находившиеся рядом строители, спасли мальчика. Об этом рассказали очевидцы. «В квартире на третьем этаже произошел пожар. Там был мальчик, его спасли строители, которые укладывали трубы напротив. Они подняли ковш на балкон третьего этажа и спустили его. После чего приехали пожарные, выломали дверь, спасли кошку и потушили пожар», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидцев. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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