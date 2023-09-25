В квартире Екатеринбурга, где находился ребенок, произошел пожар. Фото

26 сентября 2023 в 00:03 Размер текста - 17 +

Сотрудники МЧС устранили возгорание Фото: Анна Майорова © URA.RU В квартире Екатеринбурга по адресу Бисертская,135, в которой находился ребенок, случился пожар. Находившиеся рядом строители, спасли мальчика. Об этом рассказали очевидцы. «В квартире на третьем этаже произошел пожар. Там был мальчик, его спасли строители, которые укладывали трубы напротив. Они подняли ковш на балкон третьего этажа и спустили его. После чего приехали пожарные, выломали дверь, спасли кошку и потушили пожар», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидцев. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось. Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» https://t.me/incekb/21259

В квартире Екатеринбурга по адресу Бисертская,135, в которой находился ребенок, случился пожар. Находившиеся рядом строители, спасли мальчика. Об этом рассказали очевидцы. «В квартире на третьем этаже произошел пожар. Там был мальчик, его спасли строители, которые укладывали трубы напротив. Они подняли ковш на балкон третьего этажа и спустили его. После чего приехали пожарные, выломали дверь, спасли кошку и потушили пожар», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидцев. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.