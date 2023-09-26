В Екатеринбурге восстановят главный православный символ города. Фото

В Екатеринбурге восстановят часовню святой Екатерины
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Фасадные работы обещают закончить до заморозков Фото:

Ко Дню святой Екатерины в Екатеринбурге восстановят часовню на Площади Труда. Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

«Вокруг часовни святой Екатерины, которая находится в центре столицы Урала, появились строительные леса. Главный символ города отремонтируют к декабрю, когда во всем мире будут праздновать День святой великомученицы Екатерины», — сообщили в епархии.

В этом году часовне святой Екатерины исполнится 25 лет. Фасадные работы обещают закончить к тому моменту, как температура опустится до нуля, после чего приступят к восстановлению других элементов здания.

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Ко Дню святой Екатерины в Екатеринбурге восстановят часовню на Площади Труда. Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии. «Вокруг часовни святой Екатерины, которая находится в центре столицы Урала, появились строительные леса. Главный символ города отремонтируют к декабрю, когда во всем мире будут праздновать День святой великомученицы Екатерины», — сообщили в епархии. В этом году часовне святой Екатерины исполнится 25 лет. Фасадные работы обещают закончить к тому моменту, как температура опустится до нуля, после чего приступят к восстановлению других элементов здания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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