Фасадные работы обещают закончить до заморозков
Ко Дню святой Екатерины в Екатеринбурге восстановят часовню на Площади Труда. Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.
«Вокруг часовни святой Екатерины, которая находится в центре столицы Урала, появились строительные леса. Главный символ города отремонтируют к декабрю, когда во всем мире будут праздновать День святой великомученицы Екатерины», — сообщили в епархии.
В этом году часовне святой Екатерины исполнится 25 лет. Фасадные работы обещают закончить к тому моменту, как температура опустится до нуля, после чего приступят к восстановлению других элементов здания.
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