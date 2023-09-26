В Екатеринбурге восстановят часовню святой Екатерины

Фасадные работы обещают закончить до заморозков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ко Дню святой Екатерины в Екатеринбурге восстановят часовню на Площади Труда. Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

«Вокруг часовни святой Екатерины, которая находится в центре столицы Урала, появились строительные леса. Главный символ города отремонтируют к декабрю, когда во всем мире будут праздновать День святой великомученицы Екатерины», — сообщили в епархии.

В этом году часовне святой Екатерины исполнится 25 лет. Фасадные работы обещают закончить к тому моменту, как температура опустится до нуля, после чего приступят к восстановлению других элементов здания.