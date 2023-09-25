25 сентября 2023

Жители Сургута нашли способ заработать на раритетных пистолетах

Сургутяне зарабатывают, сдавая в Росгвардию старые газовые пистолеты
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, росгвардия
За 2023 год Росгвардия выплатила более 120 тысяч рублей за сдачу оружия Фото:

Жители ХМАО нашли способ подзаработать, сдавая за деньги в Росгвардию старое незарегистрированное газовое оружие. Об этом URA.RU сообщил замначальника отдела лицензионно-разрешительной работы по Сургуту управления Росгвардии по ХМАО Евгений Кунавич.

«В первую очередь сдают неликвид. Это газовое оружие, которое в настоящее время не имеет актуальности. Так как боеприпасов для него не выпускают», — сообщил Кунавич.

В текущем году в Росгвардию за наличные сдано 26 единиц гражданского оружия. Также гражданами сдано 717 штук боеприпасов и 100 граммов пороха. За сданное оружие, патроны и взрывчатые вещества жителям выплачено 120 тысяч 286 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что у охотников ХМАО отбирают оружие из-за штрафов ГИБДД. Эта возможность появилась у Росгвардии после ужесточения правил по хранению оружия.

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Жители ХМАО нашли способ подзаработать, сдавая за деньги в Росгвардию старое незарегистрированное газовое оружие. Об этом URA.RU сообщил замначальника отдела лицензионно-разрешительной работы по Сургуту управления Росгвардии по ХМАО Евгений Кунавич. «В первую очередь сдают неликвид. Это газовое оружие, которое в настоящее время не имеет актуальности. Так как боеприпасов для него не выпускают», — сообщил Кунавич. В текущем году в Росгвардию за наличные сдано 26 единиц гражданского оружия. Также гражданами сдано 717 штук боеприпасов и 100 граммов пороха. За сданное оружие, патроны и взрывчатые вещества жителям выплачено 120 тысяч 286 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что у охотников ХМАО отбирают оружие из-за штрафов ГИБДД. Эта возможность появилась у Росгвардии после ужесточения правил по хранению оружия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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