Жители Сургута нашли способ заработать на раритетных пистолетах

Жители ХМАО нашли способ подзаработать, сдавая за деньги в Росгвардию старое незарегистрированное газовое оружие. Об этом URA.RU сообщил замначальника отдела лицензионно-разрешительной работы по Сургуту управления Росгвардии по ХМАО Евгений Кунавич.
«В первую очередь сдают неликвид. Это газовое оружие, которое в настоящее время не имеет актуальности. Так как боеприпасов для него не выпускают», — сообщил Кунавич.
В текущем году в Росгвардию за наличные сдано 26 единиц гражданского оружия. Также гражданами сдано 717 штук боеприпасов и 100 граммов пороха. За сданное оружие, патроны и взрывчатые вещества жителям выплачено 120 тысяч 286 рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что у охотников ХМАО отбирают оружие из-за штрафов ГИБДД. Эта возможность появилась у Росгвардии после ужесточения правил по хранению оружия.
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