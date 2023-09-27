Центр Екатеринбурга встал в пробки из-за съемок фильма про Адама и Еву

В Екатеринбурге ночью перекрывали проспект Ленина от улицы Карла Либкнехта до 8 Марта ради съемок фильма «Адам и Ева 2.0». Открыть участок должны были в 8:00 часов, но, как рассказали URA.RU читатели, открыли его с опозданием.
«Дорогу открыли только в 8:20. В итоге образовалась пробка, нам даже пришлось объезжать участок», — посетовал собеседник.
В администрации Екатеринбурга сообщали, что участок будет закрыт с 21:00 часов 27 сентября до 8:00 часов 28 сентября. На Ленина возле Дома Севастьянова сняли финальную сцену фильма «Адам и Ева 2.0». Режиссером картины выступил Илья Фарфель, а главные роли исполнили Полина Максимова и Дмитрий Чеботарев.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.