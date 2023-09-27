27 сентября 2023

Центр Екатеринбурга встал в пробки из-за съемок фильма про Адама и Еву

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День города - 300-летие Екатеринбурга: выставка ретроавтомобилей. Екатеринбург , дом севастьянова, город екатеринбург, проспект ленина, выставка ретроавтомобилей
Возле Дома Севастьянова сняли финальную сцену фильма Ильи Фарфеля Фото:

В Екатеринбурге ночью перекрывали проспект Ленина от улицы Карла Либкнехта до 8 Марта ради съемок фильма «Адам и Ева 2.0». Открыть участок должны были в 8:00 часов, но, как рассказали URA.RU читатели, открыли его с опозданием.

«Дорогу открыли только в 8:20. В итоге образовалась пробка, нам даже пришлось объезжать участок», — посетовал собеседник.

В администрации Екатеринбурга сообщали, что участок будет закрыт с 21:00 часов 27 сентября до 8:00 часов 28 сентября. На Ленина возле Дома Севастьянова сняли финальную сцену фильма «Адам и Ева 2.0». Режиссером картины выступил Илья Фарфель, а главные роли исполнили Полина Максимова и Дмитрий Чеботарев.

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В Екатеринбурге ночью перекрывали проспект Ленина от улицы Карла Либкнехта до 8 Марта ради съемок фильма «Адам и Ева 2.0». Открыть участок должны были в 8:00 часов, но, как рассказали URA.RU читатели, открыли его с опозданием. «Дорогу открыли только в 8:20. В итоге образовалась пробка, нам даже пришлось объезжать участок», — посетовал собеседник. В администрации Екатеринбурга сообщали, что участок будет закрыт с 21:00 часов 27 сентября до 8:00 часов 28 сентября. На Ленина возле Дома Севастьянова сняли финальную сцену фильма «Адам и Ева 2.0». Режиссером картины выступил Илья Фарфель, а главные роли исполнили Полина Максимова и Дмитрий Чеботарев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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