В Екатеринбурге десятки сотрудников МЧС несколько часов тушили частные дома

29 сентября 2023 в 04:56 Размер текста - 17 +

В ликвидации пожара участвовало восемь единиц спецтехники Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге, в поселке Белоярская Застава 36 сотрудников МЧС были задействованы в тушении частных жилых домов на общей площади 350 квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «На улице Алая на площади 350 „квадратов“ сгорели: деревянные надворные постройки, кровля и перекрытие, повреждены стены и домашнее имущество в двух частных жилых домах. К тушению пожара привлекли 35 человек личного состава и восемь единиц спецтехники», — сказано в сообщении. Информация о возгорании поступила в 23:28 часов, а работы по устранению пожара закончились в 02:39 часов. В региональном ГУ МЧС напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту. «Территорию вокруг строений содержите в чистоте, не сжигайте мусор, не высыпайте горящие угли и золу около строений», — отметили там.

В Екатеринбурге, в поселке Белоярская Застава 36 сотрудников МЧС были задействованы в тушении частных жилых домов на общей площади 350 квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «На улице Алая на площади 350 „квадратов“ сгорели: деревянные надворные постройки, кровля и перекрытие, повреждены стены и домашнее имущество в двух частных жилых домах. К тушению пожара привлекли 35 человек личного состава и восемь единиц спецтехники», — сказано в сообщении. Информация о возгорании поступила в 23:28 часов, а работы по устранению пожара закончились в 02:39 часов. В региональном ГУ МЧС напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту. «Территорию вокруг строений содержите в чистоте, не сжигайте мусор, не высыпайте горящие угли и золу около строений», — отметили там.