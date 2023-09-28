В Екатеринбурге десятки сотрудников МЧС несколько часов тушили частные дома

В Екатеринбурге, в поселке Белоярская Застава 36 сотрудников МЧС были задействованы в тушении частных жилых домов на общей площади 350 квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«На улице Алая на площади 350 „квадратов“ сгорели: деревянные надворные постройки, кровля и перекрытие, повреждены стены и домашнее имущество в двух частных жилых домах. К тушению пожара привлекли 35 человек личного состава и восемь единиц спецтехники», — сказано в сообщении. Информация о возгорании поступила в 23:28 часов, а работы по устранению пожара закончились в 02:39 часов.
В региональном ГУ МЧС напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту. «Территорию вокруг строений содержите в чистоте, не сжигайте мусор, не высыпайте горящие угли и золу около строений», — отметили там.
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