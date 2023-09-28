28 сентября 2023

В Екатеринбурге десятки сотрудников МЧС несколько часов тушили частные дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в частном доме на улице Татищева. Екатеринбург, мчс, дым, пожар, огонь, пожарный в каске
В ликвидации пожара участвовало восемь единиц спецтехники Фото:

В Екатеринбурге, в поселке Белоярская Застава 36 сотрудников МЧС были задействованы в тушении частных жилых домов на общей площади 350 квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«На улице Алая на площади 350 „квадратов“ сгорели: деревянные надворные постройки, кровля и перекрытие, повреждены стены и домашнее имущество в двух частных жилых домах. К тушению пожара привлекли 35 человек личного состава и восемь единиц спецтехники», — сказано в сообщении. Информация о возгорании поступила в 23:28 часов, а работы по устранению пожара закончились в 02:39 часов.

В региональном ГУ МЧС напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту. «Территорию вокруг строений содержите в чистоте, не сжигайте мусор, не высыпайте горящие угли и золу около строений», — отметили там.

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В Екатеринбурге, в поселке Белоярская Застава 36 сотрудников МЧС были задействованы в тушении частных жилых домов на общей площади 350 квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «На улице Алая на площади 350 „квадратов“ сгорели: деревянные надворные постройки, кровля и перекрытие, повреждены стены и домашнее имущество в двух частных жилых домах. К тушению пожара привлекли 35 человек личного состава и восемь единиц спецтехники», — сказано в сообщении. Информация о возгорании поступила в 23:28 часов, а работы по устранению пожара закончились в 02:39 часов. В региональном ГУ МЧС напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту. «Территорию вокруг строений содержите в чистоте, не сжигайте мусор, не высыпайте горящие угли и золу около строений», — отметили там.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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