Shot: украинские диверсанты пошли на Брянскую область на технике

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НАТО. Москва. stock, автомат, нато, всу, наемник, stock
Украинская ДРГ перед атакой открыла артобстрел Фото:

Украинские диверсанты на технике пытались проникнуть в Брянскую область. Об этом сообщает telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

«Украинские диверсанты на БМП попытались прорваться на территорию Брянской области», — сообщили в telegram-канале. Как отметили авторы поста, российские пограничники заметили ДРГ из 10 человек с автоматами недалеко от поселка Луговой Климовского района.

Перед наступлением диверсанты открыли артобстрел. Однако российские войска отбросили ДРГ, ранив часть ее участников. Диверсанты не смогли пробраться через границу РФ.

При этом telegram-канал Mash пишет, что диверсантов было 50, а бои с ними до сих пор идут. Из-за этого в регионе перекрыли часть дорог.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На данный момент ответ не поступил.

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Украинские диверсанты на технике пытались проникнуть в Брянскую область. Об этом сообщает telegram-канал Shot со ссылкой на источник. «Украинские диверсанты на БМП попытались прорваться на территорию Брянской области», — сообщили в telegram-канале. Как отметили авторы поста, российские пограничники заметили ДРГ из 10 человек с автоматами недалеко от поселка Луговой Климовского района. Перед наступлением диверсанты открыли артобстрел. Однако российские войска отбросили ДРГ, ранив часть ее участников. Диверсанты не смогли пробраться через границу РФ. При этом telegram-канал Mash пишет, что диверсантов было 50, а бои с ними до сих пор идут. Из-за этого в регионе перекрыли часть дорог. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На данный момент ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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