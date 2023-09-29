Чиновники мэрии Перми пересаживаются на авто экономкласса

30 сентября 2023 в 01:39 Размер текста - 17 +

Сотрудников мэрии Перми будут возить по городу на автомобилях класса эконом Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Перевозить по городу чиновников департамента имущественных отношений мэрии Перми будут на автомобилях класса эконом. Об этом говорится в техдокументации, опубликованной на сайте госзакупок. «Оказание транспортных услуг по перевозке сотрудников департамента имущественных отношений администрации Перми на легковых автомобилях экономкласса. Транспортное средство подается ежедневно по рабочим дням», — указано в документации тендера. В документации госзакупки говорится о том, что автомобили подаются чиновникам чистыми снаружи и внутри. Водители должны иметь стаж не менее трех лет. Транспортные услуги сотрудникам департамента будут оказываться с первого декабря по 31 мая 2024 года. На эти цели из бюджета Перми направлено 499 тысяч рублей. Ранее Минимущества Пермского края объявило конкурс на оказание услуг по перевозке пассажиров автомобилями эконом и бизнес-классов. Начальная и максимальная цена контракта составляет почти 7,5 млн рублей.

Перевозить по городу чиновников департамента имущественных отношений мэрии Перми будут на автомобилях класса эконом. Об этом говорится в техдокументации, опубликованной на сайте госзакупок. «Оказание транспортных услуг по перевозке сотрудников департамента имущественных отношений администрации Перми на легковых автомобилях экономкласса. Транспортное средство подается ежедневно по рабочим дням», — указано в документации тендера. В документации госзакупки говорится о том, что автомобили подаются чиновникам чистыми снаружи и внутри. Водители должны иметь стаж не менее трех лет. Транспортные услуги сотрудникам департамента будут оказываться с первого декабря по 31 мая 2024 года. На эти цели из бюджета Перми направлено 499 тысяч рублей. Ранее Минимущества Пермского края объявило конкурс на оказание услуг по перевозке пассажиров автомобилями эконом и бизнес-классов. Начальная и максимальная цена контракта составляет почти 7,5 млн рублей.