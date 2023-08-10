10 августа 2023

Пермские власти хотят потратить миллионы на поездки в машинах бизнес-класса

© Служба новостей «URA.RU»
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Все машины должны быть чистыми и не иметь опознавательных знаков такси Фото:

Минимущества Пермского края объявило конкурс на оказание услуг по перевозке пассажиров автомобилями эконом и бизнес-классов. Начальная и максимальная цена контракта составляет почти 7,5 млн рублей.

«Электронный аукцион — оказание услуг по организации перевозок пассажиров и багажа легковым автомобилем эконом и бизнес-классов, с водителем. Транспортное средство подается ежедневно по рабочим дням. При необходимости может быть задействовано в выходные и праздничные дни на основании письменной заявки заказчика. Цена контракта — 7,47 млн рублей», — указано в техзадании на сайте «Сбербанк-АСТ».

Уточняется, что машины должны быть чистыми как снаружи, так и внутри, а также не иметь опознавательных знаков такси. Среди требований к водителям указаны умение ориентироваться в маршрутах движения по Перми и краю и наличие стажа вождения не менее трех лет.

Ранее URA.RU сообщало, что конкурс на оказание услуг по перевозке пассажиров машинами бизнес-класса объявила пермская госинспекция по охране объектов культурного наследия. На поездки чиновники запланировали потратить 500 тысяч рублей.

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Минимущества Пермского края объявило конкурс на оказание услуг по перевозке пассажиров автомобилями эконом и бизнес-классов. Начальная и максимальная цена контракта составляет почти 7,5 млн рублей. «Электронный аукцион — оказание услуг по организации перевозок пассажиров и багажа легковым автомобилем эконом и бизнес-классов, с водителем. Транспортное средство подается ежедневно по рабочим дням. При необходимости может быть задействовано в выходные и праздничные дни на основании письменной заявки заказчика. Цена контракта — 7,47 млн рублей», — указано в техзадании на сайте «Сбербанк-АСТ». Уточняется, что машины должны быть чистыми как снаружи, так и внутри, а также не иметь опознавательных знаков такси. Среди требований к водителям указаны умение ориентироваться в маршрутах движения по Перми и краю и наличие стажа вождения не менее трех лет. Ранее URA.RU сообщало, что конкурс на оказание услуг по перевозке пассажиров машинами бизнес-класса объявила пермская госинспекция по охране объектов культурного наследия. На поездки чиновники запланировали потратить 500 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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