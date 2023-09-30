Захарова обвинила Блинкена во лжи о трагедии в Бабьем Яре

Госсекретарь США Энтони Блинкен соврал, сказав что Советский Союз якобы замалчивал историю о трагедии 29—30 сентября 1941 года в Бабьем Яре. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Блинкен позволил себе соврать об одной из самых ужасающих трагедий Второй мировой войны: о расстреле мирного населения советского Киева в урочище Бабий Яр», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она отметила, что самая циничная ложь заключалась в «чудовищной по своему невежеству и цинизму фразе: «Советы похоронили (в значении — замалчивали) эту историю». По ее словам, ни одна другая страна в мире столь последовательно не обвиняла национал-социализм в преступлениях Холокоста, как Советский Союз.
Бабий Яр получил известность как урочище, в котором производились массовые расстрелы гражданского населения в 1941 году. За несколько дней было убито около 34 тысяч евреев, цыган, советских военнопленных. Блинкен заявил, что на протяжении десятилетий советская история избегала упоминания о том, что жертвы — были евреями.
Госсекретарь США Энтони Блинкен соврал, сказав что Советский Союз якобы замалчивал историю о трагедии 29—30 сентября 1941 года в Бабьем Яре. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Блинкен позволил себе соврать об одной из самых ужасающих трагедий Второй мировой войны: о расстреле мирного населения советского Киева в урочище Бабий Яр», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она отметила, что самая циничная ложь заключалась в «чудовищной по своему невежеству и цинизму фразе: «Советы похоронили (в значении — замалчивали) эту историю». По ее словам, ни одна другая страна в мире столь последовательно не обвиняла национал-социализм в преступлениях Холокоста, как Советский Союз. Бабий Яр получил известность как урочище, в котором производились массовые расстрелы гражданского населения в 1941 году. За несколько дней было убито около 34 тысяч евреев, цыган, советских военнопленных. Блинкен заявил, что на протяжении десятилетий советская история избегала упоминания о том, что жертвы — были евреями.