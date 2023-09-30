Захарова обвинила Блинкена во лжи о трагедии в Бабьем Яре

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Люберцы-400. Подготока к юбилею - пресс центр ТАСС. Москва , захарова мария
Блинкен позволил себе соврать об одной из самых ужасающих трагедий ВОВ, заявила Мария Захарова Фото:

Госсекретарь США Энтони Блинкен соврал, сказав что Советский Союз якобы замалчивал историю о трагедии 29—30 сентября 1941 года в Бабьем Яре. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Блинкен позволил себе соврать об одной из самых ужасающих трагедий Второй мировой войны: о расстреле мирного населения советского Киева в урочище Бабий Яр», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она отметила, что самая циничная ложь заключалась в «чудовищной по своему невежеству и цинизму фразе: «Советы похоронили (в значении — замалчивали) эту историю». По ее словам, ни одна другая страна в мире столь последовательно не обвиняла национал-социализм в преступлениях Холокоста, как Советский Союз.

Бабий Яр получил известность как урочище, в котором производились массовые расстрелы гражданского населения в 1941 году. За несколько дней было убито около 34 тысяч евреев, цыган, советских военнопленных. Блинкен заявил, что на протяжении десятилетий советская история избегала упоминания о том, что жертвы — были евреями.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен соврал, сказав что Советский Союз якобы замалчивал историю о трагедии 29—30 сентября 1941 года в Бабьем Яре. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Блинкен позволил себе соврать об одной из самых ужасающих трагедий Второй мировой войны: о расстреле мирного населения советского Киева в урочище Бабий Яр», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она отметила, что самая циничная ложь заключалась в «чудовищной по своему невежеству и цинизму фразе: «Советы похоронили (в значении — замалчивали) эту историю». По ее словам, ни одна другая страна в мире столь последовательно не обвиняла национал-социализм в преступлениях Холокоста, как Советский Союз. Бабий Яр получил известность как урочище, в котором производились массовые расстрелы гражданского населения в 1941 году. За несколько дней было убито около 34 тысяч евреев, цыган, советских военнопленных. Блинкен заявил, что на протяжении десятилетий советская история избегала упоминания о том, что жертвы — были евреями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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