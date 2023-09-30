Власти ХМАО проверят готовность округа к масштабному ЧП

В ХМАО пройдет проверка систем оповещения о ЧС

01 октября 2023 в 10:18 Размер текста - 17 +

Тестирование системы оповещения пройдет 4 октября с 10:40 до 10:44 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На территории Хманты-Мансийского автономного округа 4 октября пройдет тестирование систем оповещения о чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Внимание жители Югры! 4 октября с 10:40 до 10:44 в автономном округе проведут проверку системы оповещения населения. Будут запущены электросирены и громкоговорители, а также переданы информационные сообщения по радио и телевидению», — передает пресс-служба. Жителей округа просят сохранять спокойствие. Получить дополнительную информацию можно по телефону 112.

На территории Хманты-Мансийского автономного округа 4 октября пройдет тестирование систем оповещения о чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Внимание жители Югры! 4 октября с 10:40 до 10:44 в автономном округе проведут проверку системы оповещения населения. Будут запущены электросирены и громкоговорители, а также переданы информационные сообщения по радио и телевидению», — передает пресс-служба. Жителей округа просят сохранять спокойствие. Получить дополнительную информацию можно по телефону 112.