Власти ХМАО проверят готовность округа к масштабному ЧП

Тестирование системы оповещения пройдет 4 октября с 10:40 до 10:44
На территории Хманты-Мансийского автономного округа 4 октября пройдет тестирование систем оповещения о чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.
«Внимание жители Югры! 4 октября с 10:40 до 10:44 в автономном округе проведут проверку системы оповещения населения. Будут запущены электросирены и громкоговорители, а также переданы информационные сообщения по радио и телевидению», — передает пресс-служба.
Жителей округа просят сохранять спокойствие. Получить дополнительную информацию можно по телефону 112.
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