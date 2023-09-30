30 сентября 2023
29 сентября 2023

Власти ХМАО проверят готовность округа к масштабному ЧП

В ХМАО пройдет проверка систем оповещения о ЧС
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил площадки Челябинского металлургического комбинат (ЧМК). Челябинск , рупор, сирена, громкоговоритель, воздушная тревога
Тестирование системы оповещения пройдет 4 октября с 10:40 до 10:44 Фото:

На территории Хманты-Мансийского автономного округа 4 октября пройдет тестирование систем оповещения о чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Внимание жители Югры! 4 октября с 10:40 до 10:44 в автономном округе проведут проверку системы оповещения населения. Будут запущены электросирены и громкоговорители, а также переданы информационные сообщения по радио и телевидению», — передает пресс-служба.

Жителей округа просят сохранять спокойствие. Получить дополнительную информацию можно по телефону 112.

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На территории Хманты-Мансийского автономного округа 4 октября пройдет тестирование систем оповещения о чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Внимание жители Югры! 4 октября с 10:40 до 10:44 в автономном округе проведут проверку системы оповещения населения. Будут запущены электросирены и громкоговорители, а также переданы информационные сообщения по радио и телевидению», — передает пресс-служба. Жителей округа просят сохранять спокойствие. Получить дополнительную информацию можно по телефону 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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