30 сентября 2023
29 сентября 2023

Жители проблемного дома на Куйбышева в Перми пожаловались на затопленный подвал

© Служба новостей «URA.RU»
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Храм Александра Невского. Потоп. Челябинск., подвал
Ответственные ведомства проигнорировали жалобы жильцов (архивное фото) Фото:

Жильцы одного из домов по улице Куйбышева в Перми пожаловались на затопленный подвал. Авария случилась четыре месяца назад. С тех пор надзорные ведомства не предпринимают никаких попыток, чтобы исправить ситуацию. На публикацию в СМИ обратили внимание специалисты СКР.

«В доме нарушена целостность кровли, в результате прорыва бойлера подвал более четырех месяцев заполнен водой, системы подачи газа и водоснабжения неисправны. Несмотря на неоднократные жалобы жильцов, ответственные лица ремонт не проводят, мер к расселению граждан в благоустроенное жилье не принимают», — указано в telegram-канале ведомства.

В центральном аппарате СКР ситуацию взяли на собой контроль. В регионе возбуждено уголовное дело.

Ранее пермские власти вводили режим чрезвычайной ситуации в отношении аварийного дома №143 по улице Куйбышева. Износ здания составил 88%, о чем чиновники знали давно. Пермяков, проживающих там, обещали расселить из него до конца 2022 года, но произошло это только весной этого года.

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Жильцы одного из домов по улице Куйбышева в Перми пожаловались на затопленный подвал. Авария случилась четыре месяца назад. С тех пор надзорные ведомства не предпринимают никаких попыток, чтобы исправить ситуацию. На публикацию в СМИ обратили внимание специалисты СКР. «В доме нарушена целостность кровли, в результате прорыва бойлера подвал более четырех месяцев заполнен водой, системы подачи газа и водоснабжения неисправны. Несмотря на неоднократные жалобы жильцов, ответственные лица ремонт не проводят, мер к расселению граждан в благоустроенное жилье не принимают», — указано в telegram-канале ведомства. В центральном аппарате СКР ситуацию взяли на собой контроль. В регионе возбуждено уголовное дело. Ранее пермские власти вводили режим чрезвычайной ситуации в отношении аварийного дома №143 по улице Куйбышева. Износ здания составил 88%, о чем чиновники знали давно. Пермяков, проживающих там, обещали расселить из него до конца 2022 года, но произошло это только весной этого года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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