Жители проблемного дома на Куйбышева в Перми пожаловались на затопленный подвал

Жильцы одного из домов по улице Куйбышева в Перми пожаловались на затопленный подвал. Авария случилась четыре месяца назад. С тех пор надзорные ведомства не предпринимают никаких попыток, чтобы исправить ситуацию. На публикацию в СМИ обратили внимание специалисты СКР.
«В доме нарушена целостность кровли, в результате прорыва бойлера подвал более четырех месяцев заполнен водой, системы подачи газа и водоснабжения неисправны. Несмотря на неоднократные жалобы жильцов, ответственные лица ремонт не проводят, мер к расселению граждан в благоустроенное жилье не принимают», — указано в telegram-канале ведомства.
В центральном аппарате СКР ситуацию взяли на собой контроль. В регионе возбуждено уголовное дело.
Ранее пермские власти вводили режим чрезвычайной ситуации в отношении аварийного дома №143 по улице Куйбышева. Износ здания составил 88%, о чем чиновники знали давно. Пермяков, проживающих там, обещали расселить из него до конца 2022 года, но произошло это только весной этого года.
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