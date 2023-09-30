Жители проблемного дома на Куйбышева в Перми пожаловались на затопленный подвал

01 октября 2023 в 15:54 Размер текста - 17 +

Ответственные ведомства проигнорировали жалобы жильцов (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жильцы одного из домов по улице Куйбышева в Перми пожаловались на затопленный подвал. Авария случилась четыре месяца назад. С тех пор надзорные ведомства не предпринимают никаких попыток, чтобы исправить ситуацию. На публикацию в СМИ обратили внимание специалисты СКР. «В доме нарушена целостность кровли, в результате прорыва бойлера подвал более четырех месяцев заполнен водой, системы подачи газа и водоснабжения неисправны. Несмотря на неоднократные жалобы жильцов, ответственные лица ремонт не проводят, мер к расселению граждан в благоустроенное жилье не принимают», — указано в telegram-канале ведомства. В центральном аппарате СКР ситуацию взяли на собой контроль. В регионе возбуждено уголовное дело. Ранее пермские власти вводили режим чрезвычайной ситуации в отношении аварийного дома №143 по улице Куйбышева. Износ здания составил 88%, о чем чиновники знали давно. Пермяков, проживающих там, обещали расселить из него до конца 2022 года, но произошло это только весной этого года.

Жильцы одного из домов по улице Куйбышева в Перми пожаловались на затопленный подвал. Авария случилась четыре месяца назад. С тех пор надзорные ведомства не предпринимают никаких попыток, чтобы исправить ситуацию. На публикацию в СМИ обратили внимание специалисты СКР. «В доме нарушена целостность кровли, в результате прорыва бойлера подвал более четырех месяцев заполнен водой, системы подачи газа и водоснабжения неисправны. Несмотря на неоднократные жалобы жильцов, ответственные лица ремонт не проводят, мер к расселению граждан в благоустроенное жилье не принимают», — указано в telegram-канале ведомства. В центральном аппарате СКР ситуацию взяли на собой контроль. В регионе возбуждено уголовное дело. Ранее пермские власти вводили режим чрезвычайной ситуации в отношении аварийного дома №143 по улице Куйбышева. Износ здания составил 88%, о чем чиновники знали давно. Пермяков, проживающих там, обещали расселить из него до конца 2022 года, но произошло это только весной этого года.