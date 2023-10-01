The Times: Киев передумал захватывать Крым

01 октября 2023 в 17:15 Размер текста - 17 +

ВСУ будет проблематично захватить крымский полуостров, пишет The Times Фото: U.S. Army / Sgt. Justin Geiger новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине отклонили идею о захвате Крыма. На данный момент в Киеве уверены, что не будут совершать каких-либо сделок, касающихся полуострова. Об этом пишет газета The Times. «В Киеве есть те, кто задается вопросом о мудрости и практичности возвращения Крыма. Сейчас Киев твердо уверен, что никаких сделок по Крыму быть не может», — говорится в материале газеты. Там добавили, что фактически, любые изменения украинских границ потребовали бы изменений в конституции. ВСУ также столкнутся с проблемами в случае попытки захвата Крыма, поскольку в зимних условиях приблизиться к линиям снабжения ВС РФ будет сложно. Попытки сделать это приведут к выматывающим военным операциям. Весной эти проблемы сохранятся, заключил автор статьи. Ранее стало известно, что план Киева по захвату Крыма оказывается неудачным по нескольким причинам. Есть предупреждения со стороны союзников Украины о необходимости тщательного планирования реинтеграции более двух миллионов жителей Крыма, многие из которых считают себя русскими. Кроме того, Украина не сможет приблизить артиллерию к полуострову к зиме для нанесения ударов. Аналитики на Западе также считают, что ВСУ не смогут вернуть Крым под свой контроль, передает «Национальная служба новостей».

На Украине отклонили идею о захвате Крыма. На данный момент в Киеве уверены, что не будут совершать каких-либо сделок, касающихся полуострова. Об этом пишет газета The Times. «В Киеве есть те, кто задается вопросом о мудрости и практичности возвращения Крыма. Сейчас Киев твердо уверен, что никаких сделок по Крыму быть не может», — говорится в материале газеты. Там добавили, что фактически, любые изменения украинских границ потребовали бы изменений в конституции. ВСУ также столкнутся с проблемами в случае попытки захвата Крыма, поскольку в зимних условиях приблизиться к линиям снабжения ВС РФ будет сложно. Попытки сделать это приведут к выматывающим военным операциям. Весной эти проблемы сохранятся, заключил автор статьи. Ранее стало известно, что план Киева по захвату Крыма оказывается неудачным по нескольким причинам. Есть предупреждения со стороны союзников Украины о необходимости тщательного планирования реинтеграции более двух миллионов жителей Крыма, многие из которых считают себя русскими. Кроме того, Украина не сможет приблизить артиллерию к полуострову к зиме для нанесения ударов. Аналитики на Западе также считают, что ВСУ не смогут вернуть Крым под свой контроль, передает «Национальная служба новостей».