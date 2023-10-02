Замдиректора банка в Челябинске рассекретила личные данные клиентов

Женщина задержана, ей должны избрать меру пресечения Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Заместитель директора одного из банков в Челябинске передала в третьи руки личные данные более пятидесяти клиентов. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, женщина задержана, с ней проводятся следственные мероприятия.

«Заместитель, имея доступ к базе банка, передала личные данные клиентов третьим лицам. Таким образом персональные данные более 50 клиентов кредитной организации утекли в руки злоумышленников. В отношении женщины возбуждено два уголовных дела по факту незаконного сбора и разглашения сведений, составляющих банковскую тайну», — рассказал источник.

По данным URA.RU, заместитель стала сотрудничать с третьими лицами в конце 2022 года. В настоящее время следствие устанавливает, кому именно она передавала данные клиентов. Вскоре ей должны избрать меру пресечения.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.