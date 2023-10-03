Пермяк, отсидевший за жестокое убийство, оказался в составе ЧВК «Вагнер»

04 октября 2023 в 11:09 Размер текста - 17 +

Дмитрий Зеленский освобожден по помилованию Фото: Сергей Русанов © URA.RU Житель Пермского края Дмитрий Зеленский, осужденный в 2019 году за жестокое убийство, был помилован по указу президента РФ Владимира Путина и отправился на спецоперацию в составе ЧВК «Вагнер». Данную информацию отцу убитой Зеленским девушки сообщили в ГУФСИН по Ростовской области. «Зеленский освобожден по указу президента РФ о помиловании. Разъясняем, что за дополнительными сведениями, связанными с освобождением по помилованию, вы вправе обратиться в Главный информационно-аналитический центр МВД РФ», — говорится в ответе ведомства, который приводит 59.RU. Ранее мать Зеленского рассказала, что ее сын находится на спецоперации с ноября 2022, а помилование он получил этим летом. URA.RU направило запросы в МВД РФ и ГУФСИН по Ростовской области. Ответы ведомств ожидаются. Зеленский был приговорен к 11 годам колонии строгого режима за жестокое убийство своей девушки. В 2018 году он расправился со своей возлюбленной, с которой проживал в Губахе. Некоторые части тела убийца прокрутил через мясорубку и спустил в унитаз, остальные останки выбросил в реку. Экспертиза признала пермяка вменяемым.

Житель Пермского края Дмитрий Зеленский, осужденный в 2019 году за жестокое убийство, был помилован по указу президента РФ Владимира Путина и отправился на спецоперацию в составе ЧВК «Вагнер». Данную информацию отцу убитой Зеленским девушки сообщили в ГУФСИН по Ростовской области. «Зеленский освобожден по указу президента РФ о помиловании. Разъясняем, что за дополнительными сведениями, связанными с освобождением по помилованию, вы вправе обратиться в Главный информационно-аналитический центр МВД РФ», — говорится в ответе ведомства, который приводит 59.RU. Ранее мать Зеленского рассказала, что ее сын находится на спецоперации с ноября 2022, а помилование он получил этим летом. URA.RU направило запросы в МВД РФ и ГУФСИН по Ростовской области. Ответы ведомств ожидаются. Зеленский был приговорен к 11 годам колонии строгого режима за жестокое убийство своей девушки. В 2018 году он расправился со своей возлюбленной, с которой проживал в Губахе. Некоторые части тела убийца прокрутил через мясорубку и спустил в унитаз, остальные останки выбросил в реку. Экспертиза признала пермяка вменяемым.