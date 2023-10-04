Путин рассказал о друзьях России в Европе

04 октября 2023 в 18:22 Размер текста - 17 +

По словам Путина, у России есть много друзей в странах Европы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что у России есть много друзей в странах Европы. Об этом он сообщил на пленарной сессии «Разговор на равных», которая проходит в рамках финала III Международной олимпиады по финансовой безопасности. «У России много друзей в Европе. Тех, кто в Европе разделяет взгляды РФ, очень много, но ведут они себя потише», — сказал Путин на пленарной сессии в эфире телеканала «Россия 24». Ранее сообщалось, что на выборах в Словакии победила пророссийская партия. Из-за прихода к власти в Европе союзников России президент Украины Владимир Зеленский попал под давление. Также свою роль сыграла лояльность Венгрии и Сербии к РФ. Помимо того, что Зеленский попал под давление, многие страны ЕС и Вашингтон перестали финансово помогать Украине и перенаправили деньги на решение внутренних проблем, передает RT.

Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что у России есть много друзей в странах Европы. Об этом он сообщил на пленарной сессии «Разговор на равных», которая проходит в рамках финала III Международной олимпиады по финансовой безопасности. «У России много друзей в Европе. Тех, кто в Европе разделяет взгляды РФ, очень много, но ведут они себя потише», — сказал Путин на пленарной сессии в эфире телеканала «Россия 24». Ранее сообщалось, что на выборах в Словакии победила пророссийская партия. Из-за прихода к власти в Европе союзников России президент Украины Владимир Зеленский попал под давление. Также свою роль сыграла лояльность Венгрии и Сербии к РФ. Помимо того, что Зеленский попал под давление, многие страны ЕС и Вашингтон перестали финансово помогать Украине и перенаправили деньги на решение внутренних проблем, передает RT.