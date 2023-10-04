Путин рассказал о друзьях России в Европе

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Президент России Владимир Путин на завершающей пресс-конференции по итогам форума "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
По словам Путина, у России есть много друзей в странах Европы Фото:

Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что у России есть много друзей в странах Европы. Об этом он сообщил на пленарной сессии «Разговор на равных», которая проходит в рамках финала III Международной олимпиады по финансовой безопасности.

«У России много друзей в Европе. Тех, кто в Европе разделяет взгляды РФ, очень много, но ведут они себя потише», — сказал Путин на пленарной сессии в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее сообщалось, что на выборах в Словакии победила пророссийская партия. Из-за прихода к власти в Европе союзников России президент Украины Владимир Зеленский попал под давление. Также свою роль сыграла лояльность Венгрии и Сербии к РФ. Помимо того, что Зеленский попал под давление, многие страны ЕС и Вашингтон перестали финансово помогать Украине и перенаправили деньги на решение внутренних проблем, передает RT.

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Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что у России есть много друзей в странах Европы. Об этом он сообщил на пленарной сессии «Разговор на равных», которая проходит в рамках финала III Международной олимпиады по финансовой безопасности. «У России много друзей в Европе. Тех, кто в Европе разделяет взгляды РФ, очень много, но ведут они себя потише», — сказал Путин на пленарной сессии в эфире телеканала «Россия 24». Ранее сообщалось, что на выборах в Словакии победила пророссийская партия. Из-за прихода к власти в Европе союзников России президент Украины Владимир Зеленский попал под давление. Также свою роль сыграла лояльность Венгрии и Сербии к РФ. Помимо того, что Зеленский попал под давление, многие страны ЕС и Вашингтон перестали финансово помогать Украине и перенаправили деньги на решение внутренних проблем, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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