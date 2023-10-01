NYT: Зеленский попал под давление из-за прихода к власти в Европе союзников РФ

Президент Украины Владимир Зеленский попал под давление после победы на выборах в Словакии партии, которую многие называют пророссийской, а также из-за лояльности к РФ Венгрии и Сербии. Об этом написали в издании The New York Times.
«Победа Роберта Фицо, бывшего премьер-министра, занимавшего пророссийскую предвыборную позицию, на парламентских выборах в Словакии является еще одним признаком ослабления поддержки Украины на Западе. Конфликт затягивается, а линия фронта остается в основном статичной», — говорится
В издании подчеркнули, что победа пророссийски настроенного Фицо на словацких выборах подразумевает прекращение поддержки Киева и возложение вины за начало конфликта на Запад и Украину. Кроме того, по мнению обозревателей, лояльность к президенту РФ Владимиру Путину со стороны Сербии, Венгрии и Словакии демонстрирует изменение политической ситуации в Центральной Европе.
Ранее западная пресса писала, что прекращение помощи Киеву со стороны Словакии «покажет пример» другим государствам, сомневающимся в том, стоит ли дальше поддерживать Украину, пишет RT. Также Польша недавно запретила импорт украинского зерна на свою территорию, а позже вовсе прекратила вооружать Киев.
Помимо этого, президент США Джо Байден подписал закон о финансировании американского правительства на 45 дней. При этом финансирование Украины в этот документ не входит, передает деловое издание «Взгляд». Таким образом, Киев останется без поддержки США на весь этот срок.
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