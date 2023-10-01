01 октября 2023

NYT: Зеленский попал под давление из-за прихода к власти в Европе союзников РФ

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Владимир Зеленский начал терять союзников в Европе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский попал под давление после победы на выборах в Словакии партии, которую многие называют пророссийской, а также из-за лояльности к РФ Венгрии и Сербии. Об этом написали в издании The New York Times.

«Победа Роберта Фицо, бывшего премьер-министра, занимавшего пророссийскую предвыборную позицию, на парламентских выборах в Словакии является еще одним признаком ослабления поддержки Украины на Западе. Конфликт затягивается, а линия фронта остается в основном статичной», — говорится в материале.

В издании подчеркнули, что победа пророссийски настроенного Фицо на словацких выборах подразумевает прекращение поддержки Киева и возложение вины за начало конфликта на Запад и Украину. Кроме того, по мнению обозревателей, лояльность к президенту РФ Владимиру Путину со стороны Сербии, Венгрии и Словакии демонстрирует изменение политической ситуации в Центральной Европе.

Ранее западная пресса писала, что прекращение помощи Киеву со стороны Словакии «покажет пример» другим государствам, сомневающимся в том, стоит ли дальше поддерживать Украину, пишет RT. Также Польша недавно запретила импорт украинского зерна на свою территорию, а позже вовсе прекратила вооружать Киев.

Помимо этого, президент США Джо Байден подписал закон о финансировании американского правительства на 45 дней. При этом финансирование Украины в этот документ не входит, передает деловое издание «Взгляд». Таким образом, Киев останется без поддержки США на весь этот срок.

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Президент Украины Владимир Зеленский попал под давление после победы на выборах в Словакии партии, которую многие называют пророссийской, а также из-за лояльности к РФ Венгрии и Сербии. Об этом написали в издании The New York Times. «Победа Роберта Фицо, бывшего премьер-министра, занимавшего пророссийскую предвыборную позицию, на парламентских выборах в Словакии является еще одним признаком ослабления поддержки Украины на Западе. Конфликт затягивается, а линия фронта остается в основном статичной», — говорится в материале. В издании подчеркнули, что победа пророссийски настроенного Фицо на словацких выборах подразумевает прекращение поддержки Киева и возложение вины за начало конфликта на Запад и Украину. Кроме того, по мнению обозревателей, лояльность к президенту РФ Владимиру Путину со стороны Сербии, Венгрии и Словакии демонстрирует изменение политической ситуации в Центральной Европе. Ранее западная пресса писала, что прекращение помощи Киеву со стороны Словакии «покажет пример» другим государствам, сомневающимся в том, стоит ли дальше поддерживать Украину, пишет RT. Также Польша недавно запретила импорт украинского зерна на свою территорию, а позже вовсе прекратила вооружать Киев. Помимо этого, президент США Джо Байден подписал закон о финансировании американского правительства на 45 дней. При этом финансирование Украины в этот документ не входит, передает деловое издание «Взгляд». Таким образом, Киев останется без поддержки США на весь этот срок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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