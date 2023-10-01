NYT: Зеленский попал под давление из-за прихода к власти в Европе союзников РФ

02 октября 2023 в 08:12 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский начал терять союзников в Европе Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский попал под давление после победы на выборах в Словакии партии, которую многие называют пророссийской, а также из-за лояльности к РФ Венгрии и Сербии. Об этом написали в издании The New York Times. «Победа Роберта Фицо, бывшего премьер-министра, занимавшего пророссийскую предвыборную позицию, на парламентских выборах в Словакии является еще одним признаком ослабления поддержки Украины на Западе. Конфликт затягивается, а линия фронта остается в основном статичной», — говорится в материале . В издании подчеркнули, что победа пророссийски настроенного Фицо на словацких выборах подразумевает прекращение поддержки Киева и возложение вины за начало конфликта на Запад и Украину. Кроме того, по мнению обозревателей, лояльность к президенту РФ Владимиру Путину со стороны Сербии, Венгрии и Словакии демонстрирует изменение политической ситуации в Центральной Европе. Ранее западная пресса писала, что прекращение помощи Киеву со стороны Словакии «покажет пример» другим государствам, сомневающимся в том, стоит ли дальше поддерживать Украину, пишет RT. Также Польша недавно запретила импорт украинского зерна на свою территорию, а позже вовсе прекратила вооружать Киев. Помимо этого, президент США Джо Байден подписал закон о финансировании американского правительства на 45 дней. При этом финансирование Украины в этот документ не входит, передает деловое издание «Взгляд». Таким образом, Киев останется без поддержки США на весь этот срок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский попал под давление после победы на выборах в Словакии партии, которую многие называют пророссийской, а также из-за лояльности к РФ Венгрии и Сербии. Об этом написали в издании The New York Times. «Победа Роберта Фицо, бывшего премьер-министра, занимавшего пророссийскую предвыборную позицию, на парламентских выборах в Словакии является еще одним признаком ослабления поддержки Украины на Западе. Конфликт затягивается, а линия фронта остается в основном статичной», — говорится в материале. В издании подчеркнули, что победа пророссийски настроенного Фицо на словацких выборах подразумевает прекращение поддержки Киева и возложение вины за начало конфликта на Запад и Украину. Кроме того, по мнению обозревателей, лояльность к президенту РФ Владимиру Путину со стороны Сербии, Венгрии и Словакии демонстрирует изменение политической ситуации в Центральной Европе. Ранее западная пресса писала, что прекращение помощи Киеву со стороны Словакии «покажет пример» другим государствам, сомневающимся в том, стоит ли дальше поддерживать Украину, пишет RT. Также Польша недавно запретила импорт украинского зерна на свою территорию, а позже вовсе прекратила вооружать Киев. Помимо этого, президент США Джо Байден подписал закон о финансировании американского правительства на 45 дней. При этом финансирование Украины в этот документ не входит, передает деловое издание «Взгляд». Таким образом, Киев останется без поддержки США на весь этот срок.