04 октября 2023

Екатеринбуржец украл женские станки для бритья и бальзамы для кожи

© Служба новостей «URA.RU»
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Общая сумма ущерба составила десять тысяч рублей Фото:

В екатеринбургском магазине косметике на улице Стачек,4 неизвестный украл женские станки для бритья и бальзамы для чувствительной кожи на десять тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

«Мужчина положил под куртку девять женских станков для бритья и бальзам для чувствительной кожи. После чего он спокойно ушел. Сотрудники магазина не заметили действий мужчины», — сказано в сообщении. Общая сумма ущерба составила десять тысяч рублей.

Полиция Екатеринбурга уже занялись поиском нарушителя. «Просим опознать мужчину и сообщить его данные по телефону +7 919 37-38-445 (конфиденциальность гарантируется). Сотрудники правоохранительных органов призывают самого „гладко выбритого“ подозреваемого добровольно явиться в отдел полиции № 14 для дачи пояснений и возмещения ущерба», — добавили в городском УМВД.

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В екатеринбургском магазине косметике на улице Стачек,4 неизвестный украл женские станки для бритья и бальзамы для чувствительной кожи на десять тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД Екатеринбурга. «Мужчина положил под куртку девять женских станков для бритья и бальзам для чувствительной кожи. После чего он спокойно ушел. Сотрудники магазина не заметили действий мужчины», — сказано в сообщении. Общая сумма ущерба составила десять тысяч рублей. Полиция Екатеринбурга уже занялись поиском нарушителя. «Просим опознать мужчину и сообщить его данные по телефону +7 919 37-38-445 (конфиденциальность гарантируется). Сотрудники правоохранительных органов призывают самого „гладко выбритого“ подозреваемого добровольно явиться в отдел полиции № 14 для дачи пояснений и возмещения ущерба», — добавили в городском УМВД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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