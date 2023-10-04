Екатеринбуржец украл женские станки для бритья и бальзамы для кожи

05 октября 2023 в 07:00 Размер текста - 17 +

Общая сумма ущерба составила десять тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В екатеринбургском магазине косметике на улице Стачек,4 неизвестный украл женские станки для бритья и бальзамы для чувствительной кожи на десять тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД Екатеринбурга. «Мужчина положил под куртку девять женских станков для бритья и бальзам для чувствительной кожи. После чего он спокойно ушел. Сотрудники магазина не заметили действий мужчины», — сказано в сообщении. Общая сумма ущерба составила десять тысяч рублей. Полиция Екатеринбурга уже занялись поиском нарушителя. «Просим опознать мужчину и сообщить его данные по телефону +7 919 37-38-445 (конфиденциальность гарантируется). Сотрудники правоохранительных органов призывают самого „гладко выбритого“ подозреваемого добровольно явиться в отдел полиции № 14 для дачи пояснений и возмещения ущерба», — добавили в городском УМВД.

В екатеринбургском магазине косметике на улице Стачек,4 неизвестный украл женские станки для бритья и бальзамы для чувствительной кожи на десять тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД Екатеринбурга. «Мужчина положил под куртку девять женских станков для бритья и бальзам для чувствительной кожи. После чего он спокойно ушел. Сотрудники магазина не заметили действий мужчины», — сказано в сообщении. Общая сумма ущерба составила десять тысяч рублей. Полиция Екатеринбурга уже занялись поиском нарушителя. «Просим опознать мужчину и сообщить его данные по телефону +7 919 37-38-445 (конфиденциальность гарантируется). Сотрудники правоохранительных органов призывают самого „гладко выбритого“ подозреваемого добровольно явиться в отдел полиции № 14 для дачи пояснений и возмещения ущерба», — добавили в городском УМВД.